Outra represália de bandidos

Essa não foi a primeira vez que criminosos fizeram represália na Gardênia. No dia 16 de julho, bandidos incendiaram objetos, inclusive pneus, e sequestraram três ônibus para bloquear vias.

A ação dos bandidos ocorreu em resposta à atuação da PM que prendeu uma mulher e apreendeu um menor na região por tráfico de drogas. No dia seguinte, os agentes reforçaram o patrulhamento na região. Em maio, a PM chegou a anunciar uma ocupação por tempo indeterminado na Gardênia Azul, historicamente controlada por milicianos, para combater os rotineiros confrontos entre bandidos rivais.