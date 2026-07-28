Disputas territoriais

A Zona Sudoeste tem sido palco de disputa territorial entre traficantes do Comando Vermelho e milicianos, há meses. Na noite de quinta-feira (23), um homem foi atacado a tiros na Av. Engenheiro Souza Filho, no Rio das Pedras.

Na mesma localidade, criminosos fortemente armados invadiram um condomínio e renderam funcionários da portaria, no domingo (19). Nas últimas semanas, tiroteios assustaram moradores na Cidade de Deus, onde as polícias Civil e Militar fizeram a Operação Contenção, na terça-feira (14), para cumprir mandados de busca e apreensão.