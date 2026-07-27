A Perfect Circle fará show em SP em novembro; saiba detalhes

A banda A Perfect Circle voltará ao Brasil após mais de dez anos para uma apresentação única em São Paulo. A banda sobe ao palco da Suhai Music Hall no dia 27 de novembro.
O show terá como convidado especial o Puscifer, projeto paralelo de Maynard James Keenan com Mat Mitchell e Carina Round. A banda mistura música, performance teatral e artes visuais e lançou recentemente o álbum Normal Isn't.
Os ingressos entram em pré-venda para o público cadastrado nesta terça-feira, 28, às 10h. Já a venda para o público geral começa na próxima quarta-feira, 29, também às 10h, pelo site da Ticketmaster Brasil. A bilheteria oficial, localizada no Shopping Ibirapuera, abre às 11h e não cobra taxa de serviço.
Formado em 1999 pelo guitarrista Billy Howerdel e por Maynard James Keenan, o A Perfect Circle se consolidou como um dos principais nomes do rock alternativo dos anos 2000. O álbum de estreia, Mer de Noms, alcançou o quarto lugar da Billboard 200 e conquistou disco de platina, impulsionado por músicas como Judith, 3 Libras e The Hollow.
A banda manteve o sucesso com os discos Thirteenth Step, eMOTIVe e Eat the Elephant, que chegou ao terceiro lugar da Billboard 200. Neste ano, o grupo deu início a uma nova fase da carreira com o lançamento do single Starless.
Serviço - A Perfect Circle
Datas: 27 de novembro (sexta-feira)
Local: Suhai Music Hall
Abertura dos portões: 19h
Horário do show: 21h
Endereço: Avenida das Nações Unidas, 22.540, Jurubatuba - São Paulo - SP
Ingressos: a partir de R$ 280,00 (ver tabela completa abaixo)
Classificação: 16 anos. Menores de 05 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais*
*Sujeito à alteração por Decisão Judicial.
PREÇOS
PISTA: R$ 280,00 meia-entrada e R$ 560,00 inteira
MEZANINO 2º PISO: R$ 445,00 meia-entrada e R$ 890,00 inteira
PISTA PREMIUM: R$ 455,00 meia-entrada e R$ 910,00 inteira
CAMAROTE 2º PISO A/B: R$ 460,00 meia-entrada e R$ 920,00 inteira
CAMAROTE 1º PISO A/B: R$ 470,00 meia-entrada e R$ 940,00 inteira
BILHETERIA OFICIAL - SEM COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA
Local: Shopping Ibirapuera
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