Tornado no RS provoca destruição e deixa ao menos cinco pessoas feridas

Três cidades do Rio Grande do Sul foram atingidas por um tornado na noite de terça-feira, 28. Segundo Defesa Civil, os municípios de Giruá, Senador Salgado Filho e Sete de Setembro registraram estragos. Outras regiões do Estado tiveram tempestades e grandes volumes de chuva em poucas horas, afetando 85 municípios.

A Defesa Civil apontou que os eventos meteorológicos deixaram cinco pessoas feridas e 19 desalojadas em 18 cidades. Também houve registros de danos em telhados ou coberturas em mais de 600 casas em 39 municípios. A Secretaria de Desenvolvimento Social (SDS) do Rio Grande do Sul informou que 779 pessoas estão em abrigos atualmente.

O Centro de Monitoramento da Defesa Civil Estadual (CMDEC) registrou o tornado por volta das 18h25. O órgão havia emitido um alerta laranja para a região às 17h14, informando sobre a possibilidade de tempestade severa com granizo e rajadas de vento. A Defesa Civil informou que o alerta surgiu com base no radar meteorológico de Chapecó, a 200 km da tempestade.

"O radar estava a 200 km da tempestade e o feixe mais baixo do radar estava a mais de 4,5 km de altura na região onde ocorreu o tornado, impossibilitando a identificação de rotação próxima da superfície que pudesse sugerir a ocorrência de um tornado", informou. O tornado estava associado a uma supercélula, uma tempestade em que há uma corrente ascendente giratória.

O governo informou que dez escolas registraram algum tipo de dano no Estado. A Secretaria de Educação destacou que, como a rede estadual está em período de recesso escolar, não houve impacto ao calendário letivo até o momento.

Em Santo Antônio da Patrulha, um hospital foi afetado, suspendendo todos os procedimentos cirúrgicos até a próxima segunda-feira, 3, após o alagamento do bloco cirúrgico. Equipamentos da área de oftalmologia também foram atingidos.

"A SES também está gerenciando o direcionamento de pacientes que buscam atendimento em unidades de referência regional e têm seus deslocamentos prejudicados em razão de bloqueios rodoviários para garantir atenção continuada", informou a pasta.

A Secretaria de Logística e Transportes (Selt) fez um alerta sobre a ponte do Rio Guaporé, localizada no km 82 da ERS-129, entre Encantado e Muçum. Segundo o governo, o local já possuía restrições, mas passou a ter bloqueio total para veículos e pedestres por tempo indeterminado, devido à elevação do nível do rio e aos danos na estrutura.

"A orientação é para que motoristas e pedestres não tentem acessar a estrutura e utilizem as rotas alternativas disponíveis para o deslocamento entre os municípios", alertou.

Conforme o CMDEC, os principais volumes de precipitação registrados entre 18h de terça-feira e 6h desta quarta-feira, 29, foram de:

- 151,6 mm em Itaqui, na Fronteira Oeste;

- 99,2 mm em Bossoroca, nas Missões;

- 93,8 mm em Ijuí, no Noroeste.

No mesmo período, as rajadas de vento mais fortes foram registradas em:

- Itaqui, com 89,1 km/h;

- Quaraí, com 80,5 km/h.