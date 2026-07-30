Bombeiro mirim de 12 anos salva a vida de mulher caída em rua no DF

Ivan Lucas, de 12 anos, ajudou a salvar uma mulher em situação de rua após reconhecer que ela ainda apresentava sinais vitais, em Ceilândia, no Distrito Federal. O caso ocorreu no dia 20 de julho, quando o menino orientou os pais a acionarem o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), confirmou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.

No vídeo, é possível ver Ivan tentando encontrar o pulso da mulher deitada no chão da rua. "Aquela mulher estava precisando muito, porque já estava em um estado mais avançado e crítico. Eu resolvi para e prestar os primeiros socorros, antes de o Samu chegar", disse o menino à TV Globo.

Conforme o site do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, o Programa Bombeiro Mirim é voltado para crianças e adolescentes de 7 a 14 anos, que estejam matriculados na rede de ensino, de preferência na rede pública. O Programa atende, por ano, aproximadamente 2 mil crianças e adolescentes, em todo o Distrito Federal.

As inscrições para o programa são presenciais e realizadas diretamente junto aos Grupamentos Militares que possuem o programa. Os pais e responsáveis que desejam inscrever crianças no programa Bombeiro Mirim do Distrito Federal podem obter informações no site do Corpo de Bombeiros ou pelo telefone (61) 3901-7926.