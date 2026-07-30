Bruna Biancardi faz festa para Mel e para Helena, filha de Amanda Kimberlly

Bruna Biancardi reuniu duas das filhas de Neymar em uma comemoração realizada em casa na última quarta-feira, 29. A influenciadora organizou uma festa para celebrar os aniversários de Mel, sua segunda filha com o jogador, e de Helena, fruto do relacionamento do atleta com Amanda Kimberlly.

O encontro ocorreu depois que as datas de aniversário das meninas passaram sem uma grande confraternização por causa da viagem da família para acompanhar a Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México.

No Instagram, Bruna mostrou os preparativos da celebração e explicou que a proposta era proporcionar uma tarde de brincadeiras para as crianças. Segundo ela, foram convidados pequenos que fazem parte da convivência de Mel e Helena para participarem de atividades voltadas ao público infantil.

"Chamamos algumas crianças do convívio delas para cantar parabéns aqui em casa. Vai haver, óbvio, oficinas e atividades para eles, porque amo isso. Vai ser uma tarde bem gostosa", contou.

Bruna também comentou que a ventania quase atrapalhou o evento. "Já caiu um vendaval por aqui. Acordamos, estava o maior sol, o dia estava lindo, e veio um vendaval no meio do caminho. Mudamos tudo, agora voltou tudo ao devido lugar e está dando tudo certo."

Os aniversários das meninas foram celebrados no início de julho. Helena completou 2 anos no dia 3, enquanto Mel fez 1 ano no dia 5.