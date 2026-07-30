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Após fim do namoro com Arlindinho, Erika Januza desabafa na TV: 'Vivendo um processo de luto'

Relacionamento havia sido assumido publicamente no fim de 2025

Erika Januza deixou de seguir Arlindinho nas redes sociais
Erika Januza deixou de seguir Arlindinho nas redes sociais -

Poucos dias após confirmar o fim do namoro com Arlindinho, Erika Januza falou pela primeira vez sobre o assunto na televisão. O relacionamento, assumido publicamente em dezembro de 2025, chegou ao fim após a divulgação de imagens que mostram o cantor deixando uma casa de swing na Zona Sul do Rio de Janeiro acompanhado por duas mulheres, quando os dois ainda estavam juntos.

 

Durante o Saia Justa, exibido na última quarta-feira, 29, a atriz refletiu sobre os sentimentos e disse encarar o momento como um processo de luto. "Na vida existem vários tipos de luto: se mudar de cidade, se mudar de país, terminar um relacionamento, perder uma pessoa e nunca mais poder encontrá-la, sofrer uma traição... São tipos de luto diferentes, em escalas diferentes, mas todos eles mexem com o nosso emocional de um lugar, de algo que estava existindo, e deixou de existir", refletiu.

 

Erika disse que a situação transformou sua vida em caos. "Não por obra minha, mas talvez por obra da minha sensibilidade de acreditar no amor, porque a responsabilidade do que eu estou sentindo agora e de tudo que aconteceu não é minha", afirmou.

 

Apesar disso, a atriz disse que não se arrepende da forma como viveu a história ao lado do cantor. "Não me arrependo de ter compartilhado momentos felizes e de ter vivido, porque eu amei. E eu posso dizer que eu amo, eu não sou uma pessoa que ama de forma falsa."

 

"Eu dei o que eu tinha para dar e recebi o que a outra pessoa tinha para dar. Cada um dá o que tem", refletiu Erika, que definiu a atitude de Arlindinho como "irresponsabilidade emocional".

 

Ela também relembrou como recebeu a notícia da traição. Segundo a atriz, tudo parecia caminhar bem até que foi surpreendida pelas imagens divulgadas. "Eu vivi uma história muito feliz, estava tudo certo e, de repente, você acorda com uma foto e vídeo de uma pessoa ferindo o seu inegociável, te desrespeitando e colocando a sua história, o seu nome, o seu relacionamento e o seu combinado no chão", afirmou.

 

Na terça-feira, 28, antes da participação no programa, Erika já havia se manifestado nas redes sociais. Em um vídeo, ela contou que passou alguns dias afastada da internet porque estava com a família e agradeceu o apoio que recebeu desde que o caso ganhou repercussão. "A partir de agora, se perguntar o que é o amor para mim, eu não sei responder. Não sei explicar mais. Quem sabe um dia", desabafou.

 

No dia seguinte, Arlindinho se pronunciou sobre o caso. Em um comunicado, o cantor pediu desculpas à ex-companheira e reconheceu a própria responsabilidade pelos acontecimentos. "Eu sei que não tenho como mudar o que aconteceu. Tenho apenas a responsabilidade de aprender com isso", declarou.

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