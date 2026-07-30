Tico Santa Cruz reconhece que se equivocou sobre sexualidade fluida: 'Não tinha conhecimento'

Tico Santa Cruz revisitou um dos episódios mais comentados de sua trajetória nas redes sociais durante participação no programa Sem Censura, da TV Brasil, exibido nesta quarta-feira, 29. O vocalista do Detonautas falou sobre os impactos que o uso excessivo das plataformas digitais teve em sua vida e reconheceu que se equivocou ao declarar, em 2021, que sua "sexualidade era fluida e livre".





Segundo o cantor, a repercussão da publicação foi maior do que imaginava e serviu como aprendizado. Ao comentar o assunto, ele admitiu que, na época, não tinha conhecimento suficiente sobre o conceito que utilizou e afirmou que passou a ter mais cautela antes de abordar determinados temas publicamente.





Ao relembrar a declaração feita há cinco anos, Tico reconheceu que não dominava o assunto quando decidiu compartilhar sua opinião. "Quando eu falei sobre isso, eu não sabia sobre o que estava falando exatamente. A coisa tomou uma proporção absurda, né? Eu mesmo aprendi, obviamente, a tomar mais cuidado com os temas que eu abordo."





A fala faz referência à publicação em que escreveu que sua "sexualidade é fluida e livre", frase que gerou intenso debate nas redes sociais na época.





Redes sociais afetaram sua saúde mental





Durante a entrevista, o músico contou que o ambiente de constantes discussões políticas e conflitos virtuais passou a afetar seu bem-estar emocional. Segundo ele, foi por recomendação de sua terapeuta que começou a refletir sobre mudanças necessárias em sua rotina. "Quando eu entrei para fazer psicanálise, a minha terapeuta chegou para mim e falou assim: 'O que você pode fazer para mudar, para sair desse lugar que você está?'"





Tico explicou que vivia mergulhado em debates e discussões online, cenário que, em sua avaliação, contribuiu para o adoecimento de muitas pessoas. "Porque eu estava em conflito por 'n' razões, por essas questões de rede social, questões políticas, um monte de confusão, uma brigalhada sem fim. Uma coisa, tipo, horrível, cenário horroroso, em que muita gente adoeceu, e muita gente permanece doente dentro desse ambiente."





Decisão de abandonar plataformas





Como parte desse processo de mudança, o artista revelou que tomou uma decisão imediata: excluir algumas de suas redes sociais. Ele afirmou que deixou plataformas como Twitter e Facebook por considerá-las prejudiciais à saúde mental.





"Ela perguntou o que eu poderia fazer para tentar abrir espaço dentro desse lugar em que eu estava enfiado. E aí eu deletei o Twitter. Saí no mesmo dia. Saí do Twitter, saí do Facebook, saí dessas redes que são tóxicas."





Na sequência, Tico fez duras críticas ao antigo Twitter, atualmente chamado X. "Eu considero o Twitter o crack da internet, é muito tóxico, tem uma dopamina ali que é pior do que a cocaína, e as pessoas ficam viciadas naquilo ali mesmo."





Conselho ao público





Ao final da entrevista, o cantor aproveitou para incentivar uma reflexão sobre o tempo dedicado às redes sociais. Segundo ele, o excesso de conexão pode afastar as pessoas do cuidado consigo mesmas.





"Se eu pudesse falar alguma coisa para as pessoas, é: procurem entender se isso que vocês estão fazendo realmente não está tomando muito do seu tempo, que você poderia estar dedicando para alguma coisa que é mais útil para sua vida, como cuidar de si mesmo. Isso é uma coisa que eu tenho falado sempre nos shows. A gente perde muito tempo dentro de rede social, esquece de cuidar da gente."





Para Tico Santa Cruz, o distanciamento das redes e o acompanhamento terapêutico foram fundamentais para reduzir os conflitos virtuais e construir uma relação mais saudável com o ambiente digital.