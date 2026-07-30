RJ contabiliza danos após ventania; duas pessoas morreram e 500 mil imóveis seguem sem energia

O vendaval que atingiu o Estado do Rio de Janeiro na noite desta quarta-feira, 29, deixou um rastro de destruição na Região Metropolitana da capital fluminense. Duas pessoas morreram e um homem desapareceu no mar em Tarituba, em Mambucaba.

As mortes ocorreram em Santa Teresa, na Rua Itapiru, próximo ao túnel da Rua Alice. Um carro também foi atingido. Os mortos eram Tássio Maia, ex-atacante do Botafogo, e o amigo dele, Vandré Cordeiro.

A Secretaria de Estado de Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) seguem monitorando as rajadas de vento fortes que atingiram o Estado. Um gabinete de crise foi montado na Sala de Situação do Comitê de Enfrentamento ao El Niño.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para 291 ocorrências relacionadas aos ventos em todo o Estado, sendo 154 de cortes de árvores, 31 salvamentos de pessoas e cinco desabamentos. O Rio de Janeiro foi o município com o maior número de ocorrências (128), seguido por Nova Iguaçu (28) e Niterói (25).

O Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (CEMADEN-RJ) monitora as condições meteorológicas com emissão de alertas, como medida preventiva. A previsão nesta quinta-feira, 30, é de predomínio de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva fraca a ocasionalmente moderada, de forma isolada, com ventos moderados, com rajadas moderadas a pontualmente fortes.

Na sexta-feira, 31, haverá um aumento de nebulosidade, com o céu variando de nublado a encoberto, sem chuva significativa. Os ventos estarão fracos a moderados.

De acordo com dados da Light e da Ener Rio, ao menos 500 mil imóveis estão sem energia elétrica no Estado: 370 mil clientes da Light e 138 mil da Enel.

'Super El Niño'

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere (PSD), diz que o cenário climático de quarta-feira pode se repetir durante o período de "Super El Niño" e diz que a prefeitura está mobilizada para restabelecer os serviços na capital fluminense.

"Situações como a de ontem exigem atenção, coordenação e presença na rua. E devemos seguir atentos pois podem se repetir durante o período desse Super El Niño. É para isso que a estrutura da prefeitura existe: o esforço para antecipar riscos, mobilizar os órgãos e agir com velocidade quando a cidade precisa." "A prefeitura está preparada para acompanhar essas mudanças em tempo real e dar a resposta mais rápida possível", afirmou em uma postagem nas redes sociais.