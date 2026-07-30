'Aberto ao Público': Bruna Louise diz que aceitar programa na Globo foi um grande erro

Bruna Louise relembrou sua passagem pelo Aberto ao Público, programa da Globo que teve duas temporadas antes de sair do ar, em novembro de 2025. Em participação no podcast Pod Delas, a humorista contou que se surpreendeu com a decisão da emissora de renovar a atração para um segundo ano e revelou que acabou sendo apontada pela direção como um dos problemas do programa.

Segundo a comediante, a percepção do elenco era de que o programa não seguiria adiante depois dos primeiros índices de audiência. Bruna contou que, ao fim da primeira temporada, ela e os colegas acreditavam que a atração seria encerrada.

"Eu topei fazer um programa na Globo. Grande cagada que eu fiz na minha vida. Não deu certo. Quando a gente fez a primeira temporada, e ninguém assistiu, a gente achou que acabou", relembrou. Além de Bruna, o elenco era formado pelos também humoristas Maurício Meirelles, Murilo Couto e Thiago Ventura.

Ela também revelou que foi apontada pela direção como um dos problemas do programa: "A Globo falou que gostava muito do programa, mas que tinha alguns problemas. 'Bruna, você é um deles'. Você faz piada demais, e nas horas erradas. Você interrompe as pessoas e precisa entender que você não pode fazer piada fora de hora."