Sobre o que é a série 'Unidade de Elite GIGN' (Elite Force), a mais vista em 36 países?

A Netflix ganhou um novo fenômeno global com Unidade de Elite GIGN (Elite Force). Lançada no catálogo em 22 de julho, a produção francesa rapidamente alcançou o primeiro lugar entre as séries mais assistidas da plataforma em 36 países, incluindo o Brasil, consolidando-se como um dos maiores sucessos recentes do streaming.

Com apenas seis episódios, a série aposta em uma narrativa rápida e repleta de tensão para acompanhar a rotina de uma das mais respeitadas forças especiais da França. Misturando ação, suspense e drama, a produção tem chamado a atenção do público ao retratar missões de alto risco inspiradas na atuação do Grupo de Intervenção da Gendarmaria Nacional (GIGN).

A história acompanha um experiente agente da GIGN que está prestes a encerrar sua carreira. No entanto, seus planos de aposentadoria são interrompidos quando um ataque sem precedentes coloca sua antiga equipe em perigo, obrigando-o a retornar ao serviço.

Enquanto lidera uma nova operação, o veterano precisa enfrentar lembranças do passado, conflitos pessoais e decisões difíceis, ao mesmo tempo em que tenta impedir uma tragédia de grandes proporções. Ao longo dos episódios, a série alterna momentos de intensa ação com o lado humano dos agentes, mostrando o impacto psicológico de uma profissão em que qualquer erro pode ser fatal.

Ação inspirada em operações reais

Um dos principais diferenciais de Unidade de Elite GIGN é a proposta mais realista. Em vez de recorrer a elementos de ficção científica ou sobrenaturais, a produção concentra sua narrativa em operações antiterrorismo, resgates de reféns, perseguições e missões estratégicas inspiradas no trabalho da verdadeira unidade de elite francesa.

O ritmo acelerado, aliado ao formato enxuto da temporada, contribui para que a história mantenha a tensão do início ao fim, característica apontada por muitos espectadores como um dos fatores para o sucesso da série.

Elenco e produção

O protagonista é interpretado por Tomer Sisley, conhecido internacionalmente pela franquia Largo Winch. O elenco também reúne Guillaume Gouix, Tristan Zanchi, Nicolas Wanczycki e Philip Schurer.

A criação é assinada por Julien Leclercq e Sylvain Caron. Leclercq já é reconhecido por desenvolver produções francesas de ação com abordagem realista, estilo que também marca Unidade de Elite GIGN.

Série já lidera o ranking da Netflix

Poucos dias após sua estreia, a produção se tornou a série mais assistida da Netflix entre os dias 20 e 26 de julho, alcançando aproximadamente 10,1 milhões de visualizações no período, segundo dados divulgados pela própria plataforma.

Além de liderar o ranking global, Unidade de Elite GIGN também assumiu a primeira posição no Top 10 brasileiro, superando outros títulos que vinham se destacando no catálogo.

Até o momento, a Netflix ainda não confirmou oficialmente uma segunda temporada. Como costuma acontecer com lançamentos recentes, a plataforma avalia indicadores como audiência, taxa de conclusão dos episódios e repercussão entre os assinantes antes de anunciar a renovação.

Enquanto isso, a primeira temporada completa já está disponível no catálogo da Netflix para os assinantes.