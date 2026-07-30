Conheça os finalistas do 3° Prêmio Jabuti Acadêmico

A lista contempla cinco obras finalistas em cada uma das 27 categorias, organizadas em dois eixos: Ciência e Cultura e Prêmios Especiais.

A cerimônia de entrega dos prêmios será realizada em 11 de agosto, no Teatro Sérgio Cardoso, na capital paulista. Haverá transmissão ao vivo pelo canal da CBL no YouTube.

O anúncio foi feito durante a 78ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em Niterói (RJ). A lista completa já está disponível no site oficial da premiação.

Criado em 2024, o Prêmio Jabuti Acadêmico tem como objetivo reconhecer e valorizar obras acadêmicas, científicas, técnicas e profissionais. Nesta edição, a premiação recebeu 2.085 inscrições.

Os autores vencedores receberão a estatueta do Jabuti Acadêmico e um prêmio de R$ 5 mil. As editoras das obras premiadas também serão contempladas com uma estatueta.

Nesta edição, o Prêmio Jabuti Acadêmico conta com o apoio institucional da Academia Brasileira de Ciências (ABC), da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Confira a lista de finalistas da 3ª edição do Prêmio Jabuti Acadêmico

1 - Eixo: Ciência e Cultura

1.1 - Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo

Título: Drummond e a Administração Pública: o encontro da poesia com a burocracia na vida e obra de Carlos Drummond de Andrade | Autor(a): Fábio Lins de Lessa Carvalho | Editora(s): Fórum

Título: Elas nas organizações: passado, presente, futuro | Autor(a): Susane Petinelli-Souza | Editora(s): Labrador

Título: Inteligência artificial e o novo superciclo de inovação: um guia para liderar estratégias que transformam negócios e a sociedade | Autor(a): Alsones Balestrin | Editora(s): Benvirá

Título: Laboratórios de inovação no Poder Judiciário: como a criatividade está revolucionando a Justiça brasileira | Autor(a): Karine Colle | Editora(s): Dialética

Título: Política de Segurança Pública: uma análise crítica sobre a formação profissional, gestão e controle disciplinar da Polícia Militar do Ceará | Autor(a): Juarez Gomes Nunes Junior | Editora(s): Dialética

1.2 - Antropologia, Sociologia, Demografia, Ciência Política e Relações Internacionais

Título: “Eu fui tão feliz que dói”: entre políticas de invisibilidade e políticas de existência: os Anacé e o Complexo Industrial e Portuário do Pecém, Ceará | Autor(a): Luciana Nogueira Nóbrega | Editora(s): Editora da Universidade Federal do Ceará (UFC)

Título: Cannabis Global Co.: consenso fissurado: um estudo de relações internacionais sobre o nexo entre drogas e capitalismo | Autor(a): Paulo José dos Reis Pereira | Editora(s): Editora da PUC-SP (Educ), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp)

Título: Holocausto paulista: o genocídio dos Kaingang sob o mito da paulistanidade | Autor(a): Leonardo Sacramento | Editora(s): Telha

Título: O jeito Yanomami de pendurar redes | Autor(a): Thiago Benucci | Editora(s): Perspectiva

Título: Vidas roubadas: sofrimento social e pobreza | Autor(a): Alessandro Pinzani, Walquíria Leão Rego | Editora(s): Editora da Universidade Estadual Paulista (UNESP)

1.3 - Arquitetura, Urbanismo, Design e Planejamento Urbano e Regional

Título: A beleza da arquitetura contemporânea | Autor(a): Renato Leão Rego | Editora(s): Rio Books

Título: A forma ética de Vilanova Artigas e Rem Koolhaas | Autor(a): Patrícia Pereira Martins | Editora(s): Annablume

Título: Cotidiano conjunto: domesticidade e patrimonialização da habitação social moderna | Autor(a): Flávia Brito do Nascimento | Editora(s): Editora da Universidade de São Paulo (Edusp), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp)

Título: Dize-me como moras, dir-te-ei quem és: modos de ler decoração nos romances brasileiros do século XIX | Autor(a): Marize Malta | Editora(s): Rio Books

Título: O estilo sob suspeita: arquitetura e modernidade em Archimedes Memória e Lucio Costa | Autor(a): Diego Dias | Editora(s): Programa de pós-graduação em Arquitetura / UFRJ (Proarq), Rio Books

1.4 - Artes

Título: A gênese da curadoria no Brasil: a partir de Aracy Amaral, Frederico Morais e Walter Zanini | Autor(a): Cristiana Tejo | Editora(s): Propágulo

Título: Augusta Candiani: a prima-dona da época de D. Pedro II | Autor(a): Andrea Carvalho Stark | Editora(s): Editora da Unicamp

Título: Cinema negro no feminino: afeto de pertencimento além das telas | Autor(a): Ceiça Ferreira, Edileuza Penha de Souza (Organizadoras) | Editora(s): NAU Editora

Título: Novo cinema latino-americano: uma rede de descolonização cultural | Autor(a): Ignacio del Valle-Dávila | Editora(s): Papirus

Título: Teatro Experimental do Negro: histórias, críticas e outros dramas | Autor(a): Guilherme Diniz | Editora(s): Temporal

1.5 - Astronomia e Física

Título: A um passo da física quântica | Autor(a): Mauro Melchiades Doria | Editora(s): LF Editorial

Título: Astrofísica moderna: fenômenos e conceitos Volume I | Autor(a): Alexandre Zabot, Marcos Amarante | Editora(s): LF Editorial

Título: Erwin Schrödinger e a criação da mecânica ondulatória: raízes intelectuais, contexto histórico e desenvolvimento científico | Autor(a): Roberto de Andrade Martins | Editora(s): LF Editorial

Título: Estrutura das teorias físicas: geométricas, analíticas e probabilísticas | Autor(a): Mário José de Oliveira | Editora(s): Editora da Universidade de São Paulo (Edusp)

Título: Informação, probabilidade e mecânica estatística | Autor(a): Nestor Caticha | Editora(s): Editora da Universidade de São Paulo (Edusp)

1.6 - Ciência da Computação

Título: A cientista do software às nuvens: Thais Vasconcelos Batista | Autor(a): Aletéia Patrícia Favacho de Araújo, Mirella M. Moro, Renata Viegas de Figueiredo | Editora(s): Inverso

Título: A teia da causalidade: descobrindo o que realmente move o mundo: o mundo não é feito de coincidências, é feito de fios | Autor(a): Williamson J. H. Brigido | Editora(s): Obra Independente

Título: Alice no país do qubit: introdução à computação quântica para o ensino médio | Autor(a): Hilma Vasconcelos | Editora(s): LF Editorial

Título: Internet das coisas para iniciantes: da teoria à prática | Autor(a): Elio Molisani, Marcia Sacay | Editora(s): Senac São Paulo

Título: Redes neurais | Autor(a): Marino H. Catarino | Editora(s): Freitas Bastos Editora

1.7 - Ciência de Alimentos e Nutrição

Título: Ajeum de memórias | Autor(a): Andréa Jacqueline Fortes Ferreira, Etna Kaliane Pereira da Silva, Gabriela dos Santos Vilasboas, Izabela Alves Gomes, Vivian Carla Honorato dos Santos de Carvalho (Organizadoras) | Editora(s): Editora da Universidade Federal da Bahia (Edufba)

Título: Antocianinas: explorando cores, reações químicas, estabilidade, extração, biodisponibilidade e benefícios à saúde | Autor(a): Paulo Anna Bobbio "em memória", Paulo Cesar Stringheta | Editora(s): Appris

Título: Guia mapa da cachaça | Autor(a): Felipe P. C. Jannuzzi | Editora(s): Senac São Paulo

Título: Nutrição sem estereótipos | Autor(a): Osvaldinete Lopes de Oliveira Silva, Rodrigo Daniel Sanches, Rosana Maria Nogueira, Marli Brasioli, Welliton Donizeti Pupolin (Organizadores) | Editora(s): Paralaxis

Título: Plantas na cozinha medicinal: guia descritivo e ilustrado com receitas de Panc e outras espécies | Autor(a): Ana Carolina Fronza Bignotto, Angélica Pereira Guimarães, Flávio Boldrin, Lindolpho Capellari Junior, Marcia Hespanhol Buriola, Marisa Helena Covolan Boldrin, Nair Sizuka Nobuyasu Guimarães | Editora(s): Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz (Fealq)

1.8 - Ciências Agrárias e Ciências Ambientais

Título: Cuidando da nossa terra: experiências Wayana e Aparai de gestão territorial e ambiental na Amazônia | Autor(a): Iori Leonel Arnoldo Hussak Van Velthem Linke | Editora(s): Senado Federal

Título: Inventário Florestal | Autor(a): Henrique Ferraço Scolforo, John Paul McTague, José Roberto Soares Scolforo, Kalil José Viana da Páscoa | Editora(s): Editora da Universidade Federal de Lavras (UFLA)

Título: Juventude e clima: vozes do futuro | Autor(a): Alfredo Pena-Vega, Elimar Pinheiro do Nascimento (Organizadores) | Editora(s): Cortez

Título: Mar de plástico: um panorama da ciência sobre o lixo no mar | Autor(a): Carla Isobel Elliff, Gerson Fernandino, Vanessa Ochi Agostini (Organizadores) | Editora(s): Interciência

Título: Saúde do solo em ecossistemas tropicais: a base para mitigação e adaptação às mudanças climáticas | Autor(a): Carlos Eduardo Pellegrino Cerri, Carlos Roberto Pinheiro Junior, Lucas Pecci Canisares, Maurício Roberto Cherubin | Editora(s): Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz (Fealq)

1.9 - Ciências Biológicas, Biodiversidade e Biotecnologia

Título: A Bioinvasão do coral-sol | Autor(a): Beatriz Grosso Fleury, Fernanda Araujo Casares, Joel Christopher Creed, Maria do Rosário de Almeida Braga, Simone Siag Oigman-Pszczol (Organizadores) | Editora(s): Bambalaio

Título: Biologia do desenvolvimento comparada dos vertebrados | Autor(a): Arnaldo Rodrigues dos Santos Junior, Fernando Zaniolo Gibran, Renata Simões, Thais Sayuri Iguma, Vanessa Kruth Verdade | Editora(s): Editora da Universidade Federal do ABC (EDUFABC)

Título: Emergência climática e a sociobiodiversidade amazônica | Autor(a): Felipe Augusto Zanusso Souza, Fernanda de Pinho Werneck, Jordana Guimarães Ferreira (Organizadores) | Editora(s): Editora do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA)

Título: História de vida, ecologia e conservação de cetáceos | Autor(a): Marcos César de Oliveira Santos | Editora(s): Obra Independente

Título: Quelônios continentais e crocodilianos do Brasil | Autor(a): Adriana Malvasio, Arthur Felipe Ferreira de Freitas, Elizângela Silva de Brito, Fábio de Lima Muniz, Flavio de Barros Molina, Franco Leandro de Souza, Geraldo Jorge Barbosa de Moura, Henrique Caldeira Costa, Luís Antonio Bochetti Bassetti, Natália Rizzo Friol, Rafael Martins Valadão, Raissa Fries Bressan, Sabine Borges da Rocha, Samuel Campos Gomides, Thiago Costa Gonçalves Portelinha, Thiago Simon Marques | Editora(s): Obra Independente

1.10 - Ciências da Religião e Teologia

Título: Brasil africano: orixás, sacerdotes, seguidores | Autor(a): Reginaldo Prandi | Editora(s): Pallas

Título: Crentes: pequeno manual sobre um grande fenômeno | Autor(a): Guilherme Damasceno, Juliano Spyer, Raphael Khalil | Editora(s): Record

Título: Dicionário do Papa Francisco | Autor(a): Antônio Manzatto, Donizete José Xavier, José Aguiar Nobre (Organizadores) | Editora(s): Edições Fons Sapientiae

Título: Escatologia cristã | Autor(a): Renato Alves de Oliveira | Editora(s): Paulinas

Título: Teologia feminista negra: releituras da fé a partir da experiência de mulheres negras | Autor(a): Aline Frutuoso | Editora(s): Recriar

1.11 - Comunicação e Informação

Título: A razão desumana: cultura e informação na era da desinformação inculta (e sedutora) | Autor(a): Eugênio Bucci | Editora(s): Autêntica

Título: Cartografias informacionais: saberes, experiências e pesquisas em tempos de (anti)(contra)(de)colonialidade | Autor(a): Franciéle Carneiro Garcês-da-Silva, Dirnéle Carneiro Garcez, Leyde Klebia Rodrigues da Silva (Organizadoras) | Editora(s): Nyota

Título: Crime sem castigo: como os militares mataram Rubens Paiva | Autor(a): Juliana Dal Piva | Editora(s): Matrix

Título: História dos jornais no Brasil: 1840-1930 | Autor(a): Matías M. Molina "em memória" | Editora(s): Contexto

Título: Sobre vivência com caranguejos: entre as raízes dos manguezais e as pontes para Aracaju | Autor(a): Flávio Santana | Editora(s): Pluralidades

1.12 - Direito

Título: A democracia e o direito depois da pandemia | Autor(a): José Eduardo Faria | Editora(s): Perspectiva

Título: Filosofia do processo civil: subsídios epistemológicos e pedagógicos para a compreensão e exercício da advocacia contenciosa | Autor(a): José Rogério Cruz e Tucci | Editora(s): Direito Contemporâneo

Título: Herança digital: acesso e transmissão Post Mortem dos Bens | Autor(a): Nancy Andrighi | Editora(s): JusPODIVM

Título: Mudanças climáticas e respostas jurídicas | Autor(a): Ana Maria de Oliveira Nusdeo | Editora(s): Thomson Reuters Brasil

Título: O negócio da saúde: direitos, deveres, crises e perspectivas | Autor(a): André Ramos Tavares | Editora(s): Liquet

1.13 - Economia

Título: A loteria do nascimento: filha do porteiro termina universidade, mas não alcança filho do rico | Autor(a): Fillipi Nascimento, Michael França | Editora(s): Jandaíra

Título: Bolsas de estudo e evasão: avaliação de impacto ex-ante | Autor(a): Laura Almeida Ramos de Abreu, Laura Muller Machado, Ricardo Paes de Barros, Samuel Franco | Editora(s): Autografia

Título: Celso Furtado: trajetória, pensamento e método | Autor(a): Alexandre de Freitas Barbosa, Alexandre Macchione Saes (Organizadores) | Editora(s): Autêntica

Título: Economia da previdência: teoria, desenho e avaliação | Autor(a): Ana Cristina de Souza Queiroz, Emmilly Elizabeth Cezar Felix, Luís Eduardo Afonso, Otávio José Guerci Sidone | Editora(s): Editora da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária (FEA/USP)

Título: Projeto nacional contra a quase-estagnação: juros e câmbio, para o investimento privado, e aumento do investimento público | Autor(a): Bresser-Pereira | Editora(s): Contracorrente

1.14 - Educação e Ensino

Título: A Faculdade de Educação e a formação docente na USP | Autor(a): Bruno Bontempi Júnior, Diana Gonçalves Vidal | Editora(s): Editora da Universidade de São Paulo (Edusp)

Título: Educação e democracia em Anísio Teixeira: pensador, gestor e estadista da educação | Autor(a): Waldeck Carneiro (Organizador) | Editora(s): Intertexto, Nitpress

Título: O impacto das cotas: duas décadas de ação afirmativa no ensino superior brasileiro | Autor(a): Luiz Augusto Campos, Márcia Lima (Organizadores) | Editora(s): Autêntica

Título: Por um currículo sem fundamentos | Autor(a): Alice Casimiro Lopes | Editora(s): Cortez

Título: Raymond Williams e Educação | Autor(a): Alexandro Henrique Paixão | Editora(s): Editora da Unicamp

1.15 - Educação Física, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional

Título: Além do treino: como servir, inspirar e transformar vidas com corpo e alma | Autor(a): Thiago Passarella | Editora(s): Obra Independente

Título: Atlas da extensão universitária no Brasil: pessoa com deficiência e a educação física | Autor(a): Ciro Winckler, Gustavo dos Santos Rosa, Otávio Luis Piva da Cunha Furtado (Organizadores) | Editora(s): Paradesporto Brasil + Acessível

Título: Conexões entre universidade e sociedade: projetos comunitários em educação física | Autor(a): Solange Lurdes Wüst Zibetti, Sybelle Regina Carvalho Pereira | Editora(s): Appris

Título: Pesquisadoras: transgredindo a hegemonia acadêmica | Autor(a): Anna Carolina Souza, Gabriela Conceição de Souza, Rayná Brum Pinto (Organizadoras) | Editora(s): CRV

Título: Saúde proativa: autocuidado para um corpo e uma mente saudáveis | Autor(a): Wilson Garves | Editora(s): Senac São Paulo

1.16 - Enfermagem, Farmácia, Saúde Coletiva e Serviço Social

Título: “Diga trinta e três”: histórias (in)separáveis de cuidado, educação e saúde | Autor(a): Cesar Augusto O. Favoreto, Eloisa Grossman, Ivan Carlos Ferreira Antonello | Editora(s): Editora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (EDUERJ)

Título: A institucionalização da fitoterapia pública brasileira: identidade e legitimidade em torno do conceito de tradicionalidade | Autor(a): Pedro Crepaldi Carlessi | Editora(s): Hucitec

Título: Gaslighting médico: entre a vida e a morte | Autor(a): Victória Fernandes Carneiro | Editora(s): Appris

Título: Nas esquinas do cuidado: Brenda Lee e a redução de danos | Autor(a): Julia Bueno | Editora(s): Telha

Título: Proteção de dados pessoais nos serviços de saúde digital | Autor(a): Mariana Martins de Carvalho, Olívia Bandeira, Rodrigo Murtinho (Organizadores) | Editora(s): Edições Livres

1.17 - Engenharias

Título: A engenharia na história e histórias de um engenheiro | Autor(a): Sérgio Rolim Mendonça | Editora(s): Labrador

Título: Biodiesel e renda camponesa: o algoritmo da despossessão | Autor(a): José Antônio Lobo dos Santos | Editora(s): Editora da Universidade Federal da Bahia (Edufba)

Título: Educação em Engenharia Química no Brasil: ENBEQ 2023 | Autor(a): Édler Lins de Albuquerque, Márcio André Fernandes Martins (Organizadores) | Editora(s): Editora Blucher

Título: Introdução à mecânica dos fluidos | Autor(a): Domisley Dutra Silva, Elaine Maria Cardoso, Jeferson Diehl de Oliveira, João Batista Campos Silva | Editora(s): Editora Blucher

Título: Usinas fotovoltaicas flutuantes: projetos-piloto: laboratórios a céu aberto | Autor(a): Emerson L. Alberti, Kleber Franke Portella | Editora(s): Dialética

1.18 - Filosofia

Título: Contínuo e contingência 2: Leibniz e a máquina do mundo | Autor(a): Vivianne de Castilho Moreira | Editora(s): Kotter Editorial

Título: Empirismo hermenêutico: para além de A filosofia a partir de seus problemas | Autor(a): Mario Ariel González Porta | Editora(s): Edições Loyola

Título: Galileu e a Arquitetura do Inferno de Dante | Autor(a): Pablo Rubén Mariconda "em memória" | Editora(s): Editora da Universidade de São Paulo (Edusp), Scientiae Studia

Título: Gestos curatoriais: Duchamp e Malraux | Autor(a): Luiz Camillo Osório | Editora(s): PUC-Rio, Numa Editora

Título: Republicanas: Atenas, Roma, Florença e a atualidade do republicanismo | Autor(a): Sérgio Cardoso | Editora(s): Editora 34

1.19 - Geografia e Geociências

Título: A geopolítica do século XXI: ordem e desordem no sistema internacional | Autor(a): Wanderley Messias da Costa | Editora(s): Consequência

Título: A produção da fábula do agronegócio no Brasil: novas e velhas faces da dependência | Autor(a): Denise Elias | Editora(s): Letra Capital Editora

Título: Atlas da Amazônia brasileira: um retrato abrangente e atual da Amazônia brasileira com mais de 300 mapas e ilustrações | Autor(a): Clovis Luciano Teixeira | Editora(s): Obra Independente

Título: Extremos hidrológicos | Autor(a): Alexandre Abdalla Araujo, Ana Paula Fioreze, Anderson Luis Ruhoff, Arthur Kolling Neto, Fernando Mainardi Fan, Gabriel Matte Rios Fernandez, Hugo de Oliveira Fagundes, Ingrid Petry, João Paulo Lyra Fialho Brêda, Júlia Brusso Rossi, Leonardo Laipelt dos Santos, Pedro Torres Miranda, Rodrigo Cauduro Dias de Paiva, Saulo Aires de Souza, Walter Collischonn, Wilany Rodrigues Galvão Alves. (Organizadores) | Editora(s): Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (IPH)

Título: Geometrias de poder do narcotráfico na Amazônia: escalas, territórios e redes | Autor(a): Aiala Colares Oliveira Couto | Editora(s): Appris

1.20 - História e Arqueologia

Título: A desconstrução do esquecimento em contexto de conflito socioambiental | Autor(a): Luana Carla Martins Campos Ankiruli | Editora(s): Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Título: Irmãs do Atlântico: escravidão e espaço urbano no Rio de Janeiro e em Havana 1763-1843 | Autor(a): Ynaê Lopes dos Santos | Editora(s): Civilização Brasileira

Título: Sinhás pretas, damas mercadoras: as pretas-minas nas cidades do Rio de Janeiro e de São João Del Rey (1700-1850) | Autor(a): Sheila de Castro Faria | Editora(s): Cosac

Título: Uma história da velhice no Brasil | Autor(a): Mary Del Priore | Editora(s): Vestigio

Título: Viajantes de saia: gênero, literatura e viagem em Adèle Toussaint-Samson e Nísia Floresta (Europa e Brasil, século XIX) | Autor(a): Ludmila de Souza Maia | Editora(s): Cosac

1.21 - Letras, Linguística e Estudos Literários

Título: A fina lâmina da palavra | Autor(a): Leda Maria Martins | Editora(s): Cobogó

Título: Crítica insubmissa | Autor(a): Beatriz Resende | Editora(s): Mapa Lab

Título: Palavra e imagem na arte contemporânea: usos do vídeo e do arquivo | Autor(a): Carla Miguelote | Editora(s): NAU

Título: Presente do acaso: um ensaio biográfico sobre Silviano Santiago | Autor(a): João Pombo Barile | Editora(s): Autêntica

Título: Viagem do recado: música e literatura | Autor(a): José Miguel Wisnik | Editora(s): Companhia das Letras

1.22 - Matemática, Probabilidade e Estatística

Título: A geometria dos espaços vetoriais: uma visão geométrica da álgebra linear | Autor(a): Leonardo Meireles Câmara | Editora(s): LF Editorial

Título: Introdução aos sistemas dinâmicos | Autor(a): Yuri Lima | Editora(s): SBM

Título: Teoria dos conjuntos: uma introdução maliciosa | Autor(a): Renan Maneli Mezabarba | Editora(s): LF Editorial

Título: Teoria dos jogos combinatórios em grafos | Autor(a): Nicolas A. Martins, Nicolas Nisse, Rudini M. Sampaio, Samuel N. Araújo | Editora(s): Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA)

Título: Teoria dos números: uma abordagem didática com aplicações à criptografia | Autor(a): Renato Beninelo Bortolatto | Editora(s): Editora da Unicamp

1.23 - Medicina

Título: Desenvolvendo o raciocínio clínico: casos em medicina de família e comunidade | Autor(a): Dannielle Fernandes Godoi, Mariana Maleronka Ferron, Patrícia Sampaio Chueiri (Organizadores) | Editora(s): Artmed

Título: Do achado ao laudo: estratégias de diagnóstico por imagem em endometriose | Autor(a): Ana Luiza Santos Marques (Organizadora) | Editora(s): Conexão Editora

Título: Neurodesenvolvimento e seus transtornos | Autor(a): Julio Santos, Marco Antonio Arruda, Marcelo Masruha, Renato Arruda | Editora(s): Neurowiser Publishing

Título: Tratado brasileiro de medicina e saúde sexual | Autor(a): Alexandre Hohl, Barbara Lucena, Catarina de Moraes Braga, Felipe Fakhouri, Gustavo Marquesine Paul, Leonardo Seligra Lopes (Organizadores) | Editora(s): Dilivros

Título: Tratado de neurocirurgia pediátrica | Autor(a): Eduardo Jucá, Marcos Devanir Silva da Costa, Sergio Cavalheiro | Editora(s): Thieme Revinter

1.24 - Psicologia e Psicanálise

Título: Análise | Autor(a): Vera Iaconelli | Editora(s): Zahar

Título: Ferenczi pelo Brasil: rupturas, fragmentações e mutualidade | Autor(a): Daniela Romão Barbuto Dias, Eduardo Medeiros, Maria Nilza Campos, Renata Mello, Renata Udler Cromberg (Organizadores) | Editora(s): Blucher

Título: Psicanálise e democracia: interlocuções entre clínica, política e cultura | Autor(a): Gisele Papeti, Helenice Oliveira Rocha (Organizadoras) | Editora(s): Blucher

Título: Sofrimento não é doença | Autor(a): Daniel Martins de Barros | Editora(s): Sextante

Título: Um elogio à tristeza | Autor(a): Alexandre Patricio de Almeida | Editora(s): Record

2 - Eixo: Prêmios Especiais

2.1 - Divulgação Científica

Título: A ciência encantada de Jurema: como uma raiz da caatinga uniu indígenas e africanos na resistência anticolonial e hoje inspira pesquisas psicodélicas | Autor(a): Marcelo Leite | Editora(s): Fósforo

Título: Cosmologias e cosmopolíticas afropindorâmicas | Autor(a): Alan Alves-Brito | Editora(s): Marcavisual

Título: Guia de conduta para mulheres bravas | Autor(a): Marina Jerusalinsky | Editora(s): Orlando

Título: Omodé e Curumim: infâncias indígenas e afro-brasileiras | Autor(a): Rosiane Rodrigues | Editora(s): Editora Moderna

Título: Pterossauros do Brasil: um tesouro da nossa pré-história até agora escondido de todos os brasileiros | Autor(a): Luiz Eduardo Anelli, Julio Lacerda | Editora(s): Peirópolis

2.2 - Ilustração e Infografia

Título: Amigos da Ciência 2: história do nosso planeta | Ilustrador(a): Carlos Ruas, Gui Bon, Heitor de Sá Oliveira, Júlio Lacerda | Editora(s): Ruas

Título: Castanheira: uma gigante amazônica | Ilustrador(a): Will Cavalcante | Editora(s): Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)

Título: Crescimento - aventura | Ilustrador(a): Bruna Martins | Editora(s): Editora Moderna

Título: Mona Cagarras: guia ilustrado da flora símbolo do arquipélago | Ilustrador(a): Luiz Berri | Editora(s): Telha

Título: O fantástico mundo microscópico das doenças de pele | Ilustrador(a): Luciane Stocco | Editora(s): Obra Independente

2.3 - Tradução

Título: A face leste do Hélicon | Tradutor(a): Pedro Barbieri | Editora(s): Mnēma

Título: A obra de François Rabelais e a cultura popular na Idade Média e no Renascimento | Tradutor(a): Ekaterina Vólkova Américo, Sheila Grillo | Editora(s): Editora 34

Título: Dicionário de argumentação: uma introdução aos estudos da argumentação | Tradutor(a): Eduardo Lopes Piris, Rubens Damasceno-Morais | Editora(s): Contexto

Título: Fédon ou sobre a alma / Platão | Tradutor(a): Gabriele Cornelli | Editora(s): Companhia das Letras

Título: São Manuel Bueno, mártir, e mais três histórias | Tradutor(a): Gênese Andrade | Editora(s): Universidade Estadual Paulista (UNESP)