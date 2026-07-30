Vento volta a atingir SP e o Rio? Veja previsão do tempo após caos e mortes

Após enfrentarem rajadas de vento de mais de 100 km/h na tarde de quarta-feira, 29, que deixaram pelo menos cinco mortos, São Paulo e Rio de Janeiro devem terminar a semana com tempo nublado.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que, nesta quinta-feira, 30, o tempo permanece instável no interior paulista, com previsão de chuva e trovoadas. As instabilidades devem alcançar a capital entre o fim de tarde e a noite. As temperaturas devem variar entre 13ºC e 23ºC.

A Defesa Civil do Estado informou que são esperadas novas rajadas de vento em todo o Estado nesta quinta-feira, mas com menor intensidade, entre 50 km/h e 60 km/h, na região oeste, em Presidente Prudente e no litoral sul.

Ainda segundo o órgão, há previsão de formação de áreas de instabilidade e pancadas de chuva acompanhadas de descargas elétricas e ventos na região oeste. Na faixa leste, o dia será de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva fraca.

Para sexta-feira, 31, o Inmet prevê a formação de nevoeiros no leste de São Paulo. Em relação às temperaturas, as regiões serranas paulistas devem registrar as menores mínimas, com valores abaixo de 10°C durante as madrugadas.

De acordo com o órgão, a capital deve registrar mínima de 13ºC e máxima de 25ºC. No sábado, 1º, a mínima deve ser de 12ºC e a máxima de 27ºC, com ventos fracos a moderados.

O aviso amarelo de perigo potencial para tempestades segue ativo até às 23h59 desta quinta-feira para as regiões de Presidente Prudente e Assis.

Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, o aviso amarelo de perigo potencial para ventos costeiros segue ativo até às 23h59 desta quinta-feira para as regiões das Baixadas e o Norte Fluminense.

O Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio de Janeiro (COR-Rio) informou que a previsão para a capital é de céu parcialmente nublado a nublado, com chuvisco ou chuva fraca isolada a partir da noite desta quinta-feira. As temperaturas devem variar entre 17ºC e 27ºC.

Na sexta-feira, há previsão de formação de nevoeiros em todo o Estado, segundo o Inmet. Na capital, o tempo permanece instável, com céu nublado a parcialmente nublado e possibilidade de chuvisco ou chuva fraca isolada durante a madrugada e a manhã. As temperaturas devem variar entre 16ºC e 28ºC.

No fim de semana, o céu deve variar de parcialmente nublado a claro, sem previsão de chuva. O COR-Rio informou que os ventos estarão moderados e as temperaturas em gradual elevação.