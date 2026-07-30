Cantora Linda Perhacs é localizada oito meses após desaparecer na Califórnia

A cantora norte-americana Linda Perhacs, um dos nomes cultuados do folk psicodélico, foi localizada após cerca de oito meses desaparecida na Califórnia. A confirmação foi feita pelo Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD) na última quarta-feira, 29, encerrando um período de incertezas que preocupava amigos, antigos colaboradores e admiradores da artista.

Embora tenha informado que Perhacs foi encontrada em segurança, a polícia não revelou onde ela estava nem forneceu detalhes sobre seu estado de saúde. Segundo as autoridades, as informações permanecem sob sigilo em razão das leis norte-americanas de proteção à privacidade médica.

O caso veio à tona após pessoas próximas denunciarem que haviam perdido completamente o contato com Linda Perhacs desde que ela deixou uma instituição de cuidados residenciais localizada no Vale de San Fernando, na Califórnia. A cantora passou a viver sob responsabilidade de um tutor legal, mas amigos afirmaram que não conseguiam falar nem com ela nem com o responsável.

Segundo informações divulgadas pela revista Rolling Stone, a artista recebeu diagnóstico de demência há alguns anos, o que aumentou a preocupação de pessoas próximas durante os meses em que permaneceu desaparecida.

A ex-empresária da cantora, Laurel Stearns, contou à Page Six que amigos organizaram uma mobilização para tentar localizar Perhacs e garantir que ela estivesse recebendo os cuidados necessários. Na ocasião, ela afirmou que a prioridade era assegurar a segurança e o bem-estar da artista.

Também à coluna Page Six, o produtor Fernando Perdomo, que trabalhou com a cantora em seus álbuns mais recentes, demonstrou preocupação com a situação e disse temer que Linda tivesse sido abandonada após deixar a instituição onde vivia.

Quem é Linda Perhacs

Nascida em 21 de setembro de 1943, em Santa Monica, Califórnia, Linda Perhacs conciliou, durante muitos anos, a carreira artística com o trabalho como higienista dental. No fim da década de 1960, chamou a atenção do compositor Leonard Rosenman, vencedor do Oscar, que produziu seu primeiro álbum, Parallelograms, lançado em 1970.

Apesar do pouco sucesso comercial na época, o disco foi redescoberto décadas depois por colecionadores e entusiastas do folk psicodélico. A partir do fim dos anos 1990, o álbum ganhou diversas reedições e passou a ser considerado uma obra de referência do gênero, impulsionando o retorno da cantora à música.

Após mais de quatro décadas longe dos estúdios, Perhacs lançou The Soul of All Natural Things (2014) e I'm a Harmony (2017), trabalhos que contaram com a colaboração de artistas como Devendra Banhart, Julia Holter, Mark Pritchard, Nels Cline e Pat Sansone.

Além da carreira solo, suas composições foram utilizadas por diversos artistas e chegaram a integrar a trilha sonora do filme Electroma, dirigido pela dupla francesa Daft Punk, consolidando seu reconhecimento entre novas gerações de músicos e fãs.