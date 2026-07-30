Sam Smith e Christian Cowan ficam noivos após dois anos de relacionamento

O cantor Sam Smith e o estilista Christian Cowan estão noivos. A novidade chega dois anos após o início de seu relacionamento. A informação é do The New York Times.

O noivado foi divulgado pouco tempo antes do lançamento do novo disco do músico, Hazel Eyes, que homenageia o parceiro.

Relembre o casal

Apesar de terem assumido o relacionamento apenas em 2024, a primeira vez em que o casal foi visto junto se deu em 2022, quando o cantor realizou uma apresentação na Casa Branca. Dois anos depois, Smith e Cowan fizeram a sua primeira aparição juntos no Met Gala.