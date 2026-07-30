Clube de Leitura do Rap: Conheça o projeto promove encontros dedicados à música de artistas

Como uma forma de celebrar a música de artistas da cena, o Clube de Leitura do Rap fará sua estreia no Sesc Vila Mariana em agosto, com entrada gratuita. A novidade será realizada em três encontros e com convidados: 22 de agosto, com Parteum; 16 de setembro, com MC Hariel; e 17 de outubro, com Rico Dalasam.

O que é o Clube de Leitura do Rap?

A iniciativa tem inspiração em algo clássico dentro do meio da literatura: os clubes de leitura. Assim como acontece com os livros nesses clubes, as letras de rap também serão analisadas.

Idealizado por Nerie Bento, Marco Aurélio (Marcola) e Viny Rodrigues, o projeto defende o reconhecimento do rap sob uma perspectiva de evidenciar a produção literária que o gênero propôs ao longo de seus quarenta anos no Brasil.

"Apesar de sabermos que R.A.P (rhythm and poetry) é uma sigla em inglês que significa ritmo e poesia, existem poucos projetos dedicados a investigar sua profundidade, e o Clube de Leitura do Rap se propõe a fazê-lo com a participação das pessoas que compuseram as letras. Isso é fundamental para o fortalecimento da cultura hip hop como um todo, pois as letras das músicas representam a transmissão do conhecimento e das ideias que circundam esse universo", diz Viny Rodrigues, integrante do CLR.

Como funciona

O projeto funciona por meio de uma curadoria. Após a escolha de duas composições dos convidados, as letras passam por uma leitura coletiva, com destaque de trechos.

A partir daí, há uma busca por discutir o contexto em que as composições surgiram, referências e significados, além das diversas interpretações possíveis.

Ingressos

A programação será realizada no Sesc Vila Mariana, de maneira gratuita. Não é necessário retirar ingressos.

Serviço

Clube de Leitura do Rap - Sesc Vila Mariana

2/08 | 15h - Parteum

16/09 | 19h - MC Hariel

17/10 | 15h - Rico Dalasam

Entrada: Grátis. Classificação Livre

Sesc Vila Mariana | Rua Pelotas, 141, Vila Mariana - Metrô Ana Rosa