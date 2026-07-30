Manolo Solo, ator espanhol, morre aos 62 anos

Manolo Solo, ator espanhol, morreu nesta quinta-feira, 30, aos 62 anos. Segundo o divulgado na mídia do país, o artista enfrentava um câncer.

Ao longo de sua carreira, o ator consagrou-se como um artista premiado. Em 2017, o Solo recebeu o Prêmio Goya por seu trabalho em A Fúria de um Homem Paciente.

Conhecido como um nome popular do cinema espanhol, Solo é lembrado pelo trabalho em O Labirinto do Fauno, no qual interpretou Garcés, um dos soldados do cruel capitão Vidal.

Ainda, o ator esteve no elenco de produções como O Bom Patrão, filme em que contracenou com Javier Bardem.