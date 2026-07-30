CEO do Grammy ficou 'triste' ao saber que o BTS não se inscreverá para os prêmios de 2027

Após o BTS anunciar que não se inscreveria para concorrer ao Grammy 2027, o CEO da premiação Harvey Mason Jr. emitiu um comunicado e lamentou a decisão

"Fiquei triste ao saber que o BTS optou por não participar do processo do Grammy Awards este ano, mas como criador musical, entendo e respeito a decisão deles", escreveu.

Em seguida, Mason explicou a polêmica por trás da decisão do grupo. "A categoria Pop Asiático foi criada para celebrar a profundidade, a diversidade e o crescimento extraordinário da arte pop originária da Ásia", argumentou. "O espírito desta nova categoria é dar destaque a esses artistas importantes. Mais categorias significam que o trabalho de mais artistas será reconhecido. Nunca se trata de dividir, mas sim de expandir o reconhecimento dos nossos 15.000 votantes do Grammy".

O empresário afirmou que os artistas que optarem por inscrever seus trabalhos nas novas categorias não serão eliminados das disputas consideradas "gerais".

A decisão do grupo foi anunciada na última quarta, cerca de um mês após a premiação anunciar a criação da categoria dedicada ao pop asiático. "Decidimos não inscrever nossos trabalhos no Grammy deste ano. Esperamos que a música possa ser ouvida e amada por aquilo que é, e não dividida por regiões ou idiomas. Agradecemos sempre ao Army e a todos que caminham ao nosso lado", informou a banda em um comunicado.