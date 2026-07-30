Lito Sousa recebe homenagem ao voltar ao trabalho após internação e diagnóstico de câncer

Lito Sousa, especialista em aviação e criador de conteúdo no canal Aviões e Músicas, recebeu uma homenagem dos amigos ao voltar ao trabalho após internação no Hospital Israelita Albert Einstein. O momento foi registrado pela equipe do influenciador e postado no Instagram na quarta-feira, 29.

No dia 17 de julho, Lito, de 59 anos, revelou nas redes sociais que havia sido diagnosticado com câncer de próstata e precisaria passar por uma cirurgia nas semanas seguintes. Logo em seguida, foi internado para investigação e tratamento de um quadro de inflamação do sistema nervoso central. Na terça-feira, 28, o criador de conteúdo recebeu alta e agradeceu à equipe do Hospital Albert Einstein, que cuidou dele durante a internação.

Na gravação do dia seguinte, quarta-feira, o influenciador é recebido pelos colegas de equipe e, em seguida, assiste a mensagens gravadas por artistas, atletas e influenciadores. Lito se emociona e agradece o apoio que recebeu.

"Lito, essa é uma mensagem muito especial. É uma surpresa que a gente preparou com muito carinho. Não só o pessoal que está aqui no vídeo, mas outras pessoas também mandaram mensagens. E todo mundo da empresa está muito feliz por ter você aqui de volta", disse um integrante da equipe.

Celso Portiolli foi o primeiro a aparecer no telão, dizendo que entende o momento do amigo e pedindo tranquilidade. "Você vai passar voando por cima de tudo isso", disse o apresentador.

Em seguida, outras personalidades mandaram uma mensagem apoiando Lito. Entre elas, o cofundador da Azul Linhas Aéreas, Gianfranco Beting; os humoristas Renato Albani, Maurício Meirelles e Rudy Landucci; o radialista e apresentador Marco Chiesa; os influenciadores Lucas Estevam e Iberê Thenório; o cantor Gustavo Mioto; e os jogadores de futebol Luís Fabiano, Weverton, Felipe Melo e Dudu.

"Aprendi com você e uso todo o dia quando estou viajando: turbulência não derruba avião", disse em vídeo Sérgio Scani, geofísico e amigo do especialista em aviação.

Lito ficou impressionado com a homenagem, agradeceu a todos e falou: "Dedicação total, recuperar os movimentos. Seja sofrendo ou não sofrendo, vou conseguir sair dessa o mais rápido possível".