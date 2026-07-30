'Wonder Man': Disney cancela série da Marvel quatro meses após renová-la

Apesar de ter sua 2ª temporada já anunciada, a Marvel voltou atrás e cancelou a série Wonder Man. A informação é da revista americana Variety.

Segundo fontes da publicação, o motivo por trás da decisão tem a ver com o processo de produção. A equipe de roteiristas da 2ª temporada não teria sido formada, enquanto a da etapa anterior já havia sido dispensada para atuar em outros trabalhos.

Wonder Man estreou com uma ótima taxa de aprovação no Rotten Tomatoes, um agregador de críticas: 91%.

A série contava a história de dois atores em fases diferentes das carreiras: Simon Williams estava no início e desejava uma chance para adentrar Hollywood, enquanto Trevor Slattery havia sido um nome reconhecido há tempos.

Os dois então se veem na busca pelo papel principal na refilmagem do longa Homem-Maravilha.