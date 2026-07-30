Viúva de homem morto após queda de muro faz desabafo: 'Era um anjo'

O DIA, nesta quinta-feira (30), a social media não poupou elogios ao companheiro, de quem está à espera de um filho. Rio - Viúva de Vandré Cordeiro da Silva, Ana Paula Lima, 30 anos, desabafou sobre a perda. Ele morreu após ser atingido por um muro que desabou durante a forte ventania desta quarta-feira (29) , em Santa Teresa, região central. Ao, nesta quinta-feira (30), a social media não poupou elogios ao companheiro, de quem está à espera de um filho.

"O Vandré representava a essência de um homem de verdade: justo, de caráter impecável, um pai profundamente amoroso e um marido exemplar, que cuidava de tudo e de todos ao seu redor. Ele tinha um coração tão gigante que tirava do dele para dar aos outros sem pensar duas vezes", lamentou.

Ana Paula detalhou a personalidade do companheiro: "Eu sempre dizia que ele era um anjo, porque parecia bom demais para ser deste mundo. Como pessoa, ele era único. Super comprometido e dedicado ao trabalho, mas também muito brincalhão, leve, com uma resposta rápida e bem-humorada sempre na ponta da língua. Ele exalava bondade".

Por fim, ressaltou o legado deixado por ele. "O Vandré deixa o amor em sua forma mais pura. Deixa uma legião de amigos, uma família que o ama infinitamente, e um filho e uma esposa que são completamente apaixonados por ele. Ele cumpriu a missão dele com integridade e bondade, e vai ser para sempre a minha eterna vidinha", afirmou. Em abril deste ano, o casal reuniu familiares e amigos para celebrar a chegada do primeiro filho em um chá de bebê.

A academia de musculação na qual Vandré frequentava, localizada em Rio Comprido, no Centro, também o homenageou através das redes sociais. "É com profunda tristeza que recebemos a notícia da partida do nosso querido aluno. [...] Sabemos que palavras não são capazes de amenizar uma perda tão grande, especialmente quando tantos sonhos estavam sendo construídos com a chegada do pequeno príncipe que já era tão esperado".



Mortes

Vandré foi atingido pelo desabamento quando estava na Rua Dr. Júlio Otoni, em Santa Teresa, na Zona Sul, ao lado do amigo, o ex-jogador do Botafogo, Tassio Maia dos Santos. O ex-atleta também não resistiu. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o muro caiu em cima dos dois, que se encontravam ao lado de um carro, também atingido pelos destroços. Eles estariam no endereço para vistoriar uma obra.

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) do Centro. Familiares e amigos de Tassio estiveram no local, na manhã desta quinta-feira, para reconhecer e liberar o corpo, mas não quiseram falar com a imprensa.

As vítimas serão enterradas nesta sexta-feira (31), no Cemitério São Francisco de Paula, no Catumbi, na região central do Rio.

A 9ª DP (Catete) investiga as mortes. De acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.

Ventania

O Corpo de Bombeiros informou que, até às 7h desta quinta-feira (30), foi acionado para 291 eventos relacionados aos ventos em todo o estado, sendo 154 de cortes de árvores, 31 salvamentos e cinco desabamentos.

O Rio de Janeiro foi o município com maior número de ocorrências (128), seguido por Nova Iguaçu (28) e Niterói (25). O pico de chamadas para o 193 se deu às 17h desta quarta-feira (29), com 62 atendimentos simultâneos.



A capital está em estágio 2 desde às 16h50 de quarta. Esse é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade.



Além das mortes em Santa Teresa, a corporação também registrou o desaparecimento de um homem no mar em Tarituba, em Mambucaba, na Costa Verde Fluminense.

