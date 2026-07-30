Dois corpos com marcas de tiros são encontrados em Jacarepaguá

Rio - Dois corpos foram encontrados com marcas de tiros na manhã desta quinta-feira (30), no bairro Anil, em Jacarepaguá, Zona Sudoeste. As vítimas ainda não tiveram as identidades confirmadas.
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De acordo com a Polícia Militar, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) seguiram para a Avenida Otávio Malta após acionamento para verificar uma ocorrência na região. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram os mortos.
Os policiais realizaram o isolamento da área para permitir o trabalho da perícia. A cena do crime passou por análise de equipes especializadas, que buscarão elementos capazes de ajudar na identificação dos autores e na dinâmica do duplo homicídio.
A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) assumiu as investigações. Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do caso, identificar as vítimas e determinar a motivação do crime.
Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou prisões relacionadas ao episódio. O caso segue sob investigação.
De acordo com a Polícia Militar, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) seguiram para a Avenida Otávio Malta após acionamento para verificar uma ocorrência na região. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram os mortos.
Os policiais realizaram o isolamento da área para permitir o trabalho da perícia. A cena do crime passou por análise de equipes especializadas, que buscarão elementos capazes de ajudar na identificação dos autores e na dinâmica do duplo homicídio.
A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) assumiu as investigações. Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do caso, identificar as vítimas e determinar a motivação do crime.
Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou prisões relacionadas ao episódio. O caso segue sob investigação.