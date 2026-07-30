Veja o que se sabe sobre menino autista que foi encontrado morto em biodigestor

João Gabriel Ferreira dos Santos, de cinco anos, foi encontrado morto na última terça-feira, 28, em Araucária, na região metropolitana de Curitiba, no Paraná, após ficar desaparecido por cerca de dois dias.

O menino, que tinha transtorno do espectro autista (TEA) com nível 2 de suporte e que era não verbal, havia sido visto pela última vez na manhã de domingo, 26. Veja a seguir o que se sabe sobre o caso.

Onde João Gabriel foi encontrado?

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Paraná, o corpo foi localizado por volta das 15h da última terça-feira em um biodigestor situado em frente à casa da família, em uma propriedade rural em Araucária. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a criança foi encontrada durante o esvaziamento de pontos com acúmulo de água, com o apoio de um caminhão do proprietário da fazenda.

"Os bombeiros efetuavam o esvaziamento de pontos com acúmulo de água, com apoio de caminhão do proprietário da fazenda, quando encontraram o corpo em um biodigestor situado a cerca de 70 metros da residência", informou a corporação.

O biodigestor é um sistema utilizado para o tratamento de resíduos orgânicos por meio da decomposição biológica, formando um reservatório de líquido e matéria orgânica.

O que diz a polícia?

A Secretaria de Segurança Pública informou que a Polícia Civil e a Polícia Científica vão investigar a dinâmica da morte. Segundo a pasta, até o momento a investigação não aponta indícios de crime e trabalha, inicialmente, com a hipótese de morte acidental.

"Ainda assim, todas as circunstâncias do caso serão apuradas, com a coleta de elementos, depoimentos dos pais, familiares e demais pessoas que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos", afirmou o delegado da Polícia Civil do Paraná em Araucária, Gabriel Fontana.

Como ocorreu o desaparecimento?

Segundo as autoridades, na manhã de domingo João Gabriel disse à mãe que iria ao banheiro, em uma área externa da propriedade rural onde estava com familiares. Depois disso, não foi mais visto. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 12h10 e informou que iniciou imediatamente uma operação integrada de busca.

Como foram as buscas?

No primeiro dia, as equipes fizeram uma varredura em uma área de aproximadamente três quilômetros quadrados, em uma região predominantemente agrícola, com vegetação densa, mata fechada, tanques e açudes.

Segundo o Corpo de Bombeiros, cerca de 150 pessoas participaram da operação, entre bombeiros militares, voluntários, equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal.

As buscas contaram com drones com câmera termal, mergulho técnico, dois binômios de busca com cães, a aeronave Arcanjo 01, do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, a aeronave Falcão 08, da Polícia Militar do Paraná, além de dez viaturas. A Polícia Civil também ouviu os responsáveis pela criança e coletou imagens de câmeras de segurança para auxiliar na investigação.

O desaparecimento de João Gabriel foi registrado no sistema nacional Amber Alert, ferramenta do Ministério da Justiça e Segurança Pública em parceria com a Meta. O sistema envia notificações a usuários do Instagram e do Facebook localizados em um raio de até 160 quilômetros do local onde a criança foi vista pela última vez, com o objetivo de ampliar as chances de localização.