PCdoB oficializa apoio à candidatura de Lula

Em manifesto sobre a decisão, o partido destaca a necessidade do país de ampliar a inclusão social, fortalecer a indústria e defender a democracia e sua soberania.
Apesar da confirmação do apoio do PCdoB à candidatura de Lula, o próprio petista ainda é pré-candidato. A oficialização do seu nome só deve ocorrer no próximo domingo (2), na convenção nacional do PT.
A Agência Brasil acompanha os resultados das convenções nacionais partidárias. As próximas com datas marcadas e divulgadas são:
- PSTU – 31 de julho
- PV – 31 de julho
- PCO – 1º de agosto
- PT – 2 de agosto