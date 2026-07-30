Gabriel Medina se casa com Isabella Arantes 20 dias após anunciar noivado

Gabriel Medina e Isabella Arantes oficializaram a união nesta quinta-feira, 30, apenas 20 dias depois de anunciarem o noivado. O casamento aconteceu na Mira Casa, em Maresias, no litoral norte de São Paulo, em uma cerimônia intimista que reuniu cerca de 100 convidados entre familiares e amigos próximos.

Usando um vestido romântico todo rendado, a ex-bailarina do Faustão entrou acompanhada pelo pai ao som de Eu e Minha Casa, da cantora gospel Julliany Souza. A cerimônia foi conduzida pelo pastor André Fernandes.

Escolhida pelo casal para a celebração, a Mira Casa é um dos espaços mais procurados para casamentos no litoral paulista. O local tem como principal atração uma capela em estilo barroco, construída em 1970 por artesãos de Ouro Preto e Tiradentes (MG), e preserva elementos históricos, como telhas retiradas da antiga casa de Monteiro Lobato. A capela tem capacidade para cerca de 50 convidados.

De acordo com um material comercial do espaço, o pacote completo para um casamento realizado em julho custa a partir de R$ 120 mil. O valor inclui o uso exclusivo da propriedade, hospedagem por três noites em cinco casas com 12 suítes para os noivos e convidados, espaço para festa de até 250 pessoas, capela para a cerimônia, serviço de concierge durante todo o evento, além da montagem e desmontagem da estrutura.

Ensaio pré-wedding na praia

Horas antes da cerimônia, Isabella compartilhou nas redes sociais imagens do ensaio pré-wedding realizado no litoral paulista. Ao publicar as fotos, escreveu: "Pra sempre começa hoje".

Nas imagens, a influenciadora aparece primeiro sozinha, usando um vestido branco rendado enquanto posa entre as rochas da praia. Depois, surge ao lado de Medina, que também escolheu um visual em tons claros para o ensaio.

Histórico do casal

O surfista, de 32 anos, e a modelo e influenciadora, de 29, ficaram noivos no dia 10 de julho, durante uma viagem a Lisboa, em Portugal.

Esta é a segunda vez que Gabriel Medina se casa. O atleta foi casado por dois anos com a modelo e ex-BBB Yasmin Brunet. O relacionamento chegou ao fim em janeiro de 2022.

Isabella, por sua vez, viveu um relacionamento de cerca de um ano com o cantor Zé Felipe. Os dois ficaram noivos em 2019, mas encerraram o relacionamento antes de oficializar a união.