Quem é Thiago Gardinali, jornalista que deixou o SBT após cinco meses?

Thiago Gardinali não faz mais parte do quadro de jornalistas do SBT. O desligamento foi confirmado nesta quinta-feira, 30. Apresentador do Se Liga Brasil, exibido nas manhãs da emissora, ele afirmou que a decisão foi tomada em comum acordo. O comunicador havia sido contratado em fevereiro, após deixar a Record.

"Acho importante dizer que eu não fui demitido. Há algumas semanas, sinalizei aos meus gestores que gostaria de assumir novos desafios. Fui muito feliz no SBT, e há uma imensa reciprocidade na nossa relação", afirmou Thiago ao colunista Flávio Ricco.

O jornalista explicou que ele e a direção da emissora entenderam que o período de reformulação do departamento de jornalismo seria o momento mais adequado para encerrar o vínculo. As mudanças entram em vigor na próxima segunda-feira, 3, com a estreia da nova programação liderada por Rodrigo Bocardi.

"Eu e a emissora chegamos ao consenso de que o momento menos traumático para a minha saída, já que estamos falando de um produto vice-líder, e seria no período de reformulação do departamento de jornalismo, que será na próxima segunda-feira com a estreia do Bocardi", destacou.

Em nota, o SBT confirmou a rescisão do contrato de Gardinali. Com sua saída, Darlisson Dutra assume o comando do Se Liga Brasil. "Prata da casa, o jornalista reforçará as manhãs da rede com uma nova proposta, mais dinâmica e próxima do público", informou a emissora. Já Dani Brandi, que ficaria sem programa após o fim do Aqui Agora, passará a apresentar o Primeiro Impacto SP.

Quem é Thiago Gardinali?

Thiago Gardinali é jornalista, repórter e apresentador com mais de 30 anos de carreira no rádio e na televisão. Ao longo da trajetória, participou de coberturas internacionais de grande repercussão, incluindo a Guerra do Iraque, em Bagdá, os Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, e a Copa do Mundo da África do Sul, em 2010.

O comunicador acumula passagens por algumas das principais emissoras do País. Trabalhou na RedeTV!, CNT, Rede Vida e Record, onde construiu boa parte da carreira e ganhou projeção com reportagens policiais e de prestação de serviço. Na emissora da Barra Funda, também apresentou a edição matinal do Balanço Geral. Gardinali ainda foi âncora da Jovem Pan por dez anos.

Contratado pelo SBT em fevereiro, o jornalista foi anunciado como um reforço para o departamento de jornalismo. A emissora apostou em sua experiência para comandar o Se Liga Brasil, programa que passou a integrar a nova fase da programação matinal.

Gardinali também tem ligação com o universo dos quadrinhos: ele traduziu edições da série Tex Willer, da italiana Sergio Bonelli Editore, e atuou ainda em sua divulgação no Brasil.