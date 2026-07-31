Cidades, Transportes e Fazenda lideram desbloqueio do Orçamento

Os novos limites de gastos constam do decreto publicado em edição extraordinária do Diário Oficial da União, com os novos valores detalhados dos bloqueios por ministérios e por órgãos. Pela legislação, o decreto é divulgado oito dias após o envio ao Congresso Nacional do Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas, documento que orienta a execução do Orçamento.
Segundo o documento, dos R$ 5,741 bilhões desbloqueados no último dia 24, R$ 3,332 bilhões são de gastos discricionários (não obrigatórios) e R$ 1,204 de emendas parlamentares. Dentro dos gastos discricionários, R$ 2,523 bilhões serão liberados do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).
Os ministérios e demais órgãos federais têm até 6 de agosto para detalharem os programas que terão mais recursos.
A última edição do Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas reduziu de R$ 23,679 bilhões para R$ 17,937 bilhões o volume bloqueado no Orçamento de 2026.
Emendas parlamentares
Mesmo com a liberação de recursos, continuam bloqueados R$ 3,675 bilhões em emendas parlamentares de bancada, recursos indicados por deputados e senadores para obras e projetos nos estados.
Nesse caso, será aplicada a Lei Complementar 210/2024, aprovada para regulamentar a execução das emendas parlamentares e ampliar a transparência desses recursos.
Pela lei complementar, as emendas são bloqueadas ou desbloqueadas até a mesma proporção aplicada às demais despesas discricionárias, para cumprir as metas fiscais. No entanto, o Congresso poderá definir as prioridades quando houver necessidade de bloqueio ou contingenciamento, indicando quais programações terão os recursos preservados e quais serão afetadas pelos cortes, dentro dos limites definidos pelo governo.
Faseamento
Além dos bloqueios, o governo está utilizando o chamado faseamento de empenho. O mecanismo não corta recursos, mas limita temporariamente a velocidade com que os órgãos podem assumir novos compromissos financeiros.
A medida funciona como um controle de fluxo de caixa. Se a arrecadação ficar abaixo do esperado, o governo evita empenhar (autorizar o gasto de) recursos antes de confirmar a entrada das receitas.
A restrição de empenho está prevista em R$ 47,46 bilhões até setembro. O valor sujeito a esse controle cai para R$ 29,498 bilhões até novembro e para zero em dezembro.
Ao somar o total bloqueado de R$ 17,937 bilhões, a restrição chega a R$ 65,397 bilhões até setembro e a R$ 47,436 bilhões até novembro.
Tipos de despesa
O arcabouço fiscal em vigor divide os recursos congelados em dois tipos: o contingenciamento e o bloqueio. O contingenciamento representa os recursos retidos temporariamente para cobrir falta de receitas do governo que atrapalham o cumprimento da meta fiscal. Para este ano, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) prevê resultado primário zero (nem déficit, nem superávit), com uma margem de tolerância de até R$ 31 bilhões para mais ou para menos.
O bloqueio corresponde aos recursos retidos para cumprir o limite de gastos do arcabouço. Neste ano, o governo federal não contingenciou o Orçamento, porque prevê superávit primário (economia de recursos para pagar os juros da dívida pública) de R$ 10,8 bilhões, se excluídos precatórios e alguns gastos com saúde, educação e defesa.
Para 2026, o marco fiscal limita o crescimento das despesas a 2,5% acima da inflação do ano anterior.
Detalhamento
Desconsiderando as emendas parlamentares, a redução dos bloqueios foi dividida da seguinte forma:
|Órgãos
|Bloqueio 2º Bimestre
|Bloqueio 3º Bimestre
|Diferença (R$ milhões)
|Ministério das Cidades
|3,047.50
|1,847.30
|-1,200.20
|Ministério dos Transportes
|1,608.70
|592.9
|-1,015.80
|Ministério da Fazenda
|1,396.30
|856.3
|-540
|Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
|490.1
|153.8
|-336.3
|Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar
|545.2
|245.2
|-300
|Ministério da Educação
|1,605.00
|1,325.00
|-280
|Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
|399.3
|259.3
|-140
|Ministério das Relações Exteriores
|414.5
|284.5
|-130
|Presidência da República
|279.9
|209.9
|-70
|Ministério do Planejamento e Orçamento
|334.1
|272.1
|-62
|Ministério do Esporte
|162.3
|101.1
|-61.2
|Advocacia-Geral da União
|111.1
|51.1
|-60
|Agência Nacional de Transportes Terrestres
|57
|7
|-50
|Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
|76.1
|30.1
|-46
|Banco Central do Brasil
|92.4
|47.4
|-45
|Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
|44.9
|-
|-44.9
|Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos
|228.7
|188.7
|-40
|Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome
|243.4
|206.4
|-37
|Ministério dos Povos Indígenas
|74.7
|44.8
|-29.9
|Agência Nacional de Mineração
|22.7
|-22.7
|Ministério da Defesa
|4,363.30
|4,344.30
|-19
|Agência Nacional de Proteção de Dados
|6.5
|-6.5
|Ministério da Agricultura e Pecuária
|489.9
|489.9
|Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços
|130.7
|130.7
|Ministério da Justiça e Segurança Pública
|Conselho Administrativo de Defesa Econômica
|9.7
|9.7
|Ministério de Minas e Energia
|143.1
|143.1
|Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
|18.1
|18.1
|Agência Nacional de Energia Elétrica
|34.3
|34.3
|Ministério da Previdência Social
|Ministério da Saúde
|1,001.70
|1,001.70
|Agência Nacional de Vigilância Sanitária
|22.4
|22.4
|Agência Nacional de Saúde Suplementar
|34.2
|34.2
|Controladoria-Geral da União
|29.4
|29.4
|Ministério do Trabalho e Emprego
|Ministério das Comunicações
|127.6
|127.6
|Agência Nacional de Telecomunicações
|51.8
|51.8
|Ministério da Cultura
|220.8
|220.8
|Agência Nacional do Cinema
|8.2
|8.2
|Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
|31.8
|31.8
|Ministério do Turismo
|83.8
|83.8
|Ministério da Pesca e Aquicultura
|46.8
|46.8
|Gabinete da Vice-Presidência da República
|0.9
|0.9
|Ministério das Mulheres
|53.3
|53.3
|Ministério da Igualdade Racial
|29.9
|29.9
|Ministério de Portos e Aeroportos
|347.2
|347.2
|Agência Nacional de Transportes Aquaviários
|14.3
|14.3
|Agência Nacional de Aviação Civil
|24
|24
|Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
|151.1
|151.1
Na divisão por tipo de despesa, a distribuição dos recursos desbloqueados é a seguinte:
|Total bloqueado
|2º Bimestre
|3º Bimestre
|Diferença (R$ milhões)
|I. Poder Executivo
|23,678.60
|17,937.50
|-5,741.00
|I.I. Discricionárias totais
|18,709.00
|14,172.40
|-4,536.60
|↳ RP 2 (Discricionárias em geral)
|9,963.40
|7,949.50
|-2,013.80
|↳ RP 3 (PAC)
|8,745.60
|6,222.80
|-2,522.80
|I.II. Emendas
|4,969.60
|3,765.20
|-1,204.40