Saiba quanto o trabalhador receberá de lucro do FGTS

Desde quinta-feira (30), 138,2 milhões de pessoas com saldo no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em 31 de dezembro de 2025 começaram a receber a distribuição de lucros do fundo no ano passado.

O montante corresponde a 89% do lucro obtido pelo FGTS em 2025, que alcançou R$ 14,7 bilhões, o segundo maior resultado da série histórica iniciada em 2015.

Os valores já podem ser consultados no aplicativo FGTS e passam a integrar o saldo das contas dos trabalhadores, mas continuam sujeitos às regras de saque previstas em lei.

Principais números:

Lucro do FGTS em 2025 – R$ 14,7 bilhões;

Valor distribuído – R$ 13,04 bilhões;

Percentual distribuído – 89% do lucro;

Trabalhadores beneficiados – 138,2 milhões;

Índice aplicado – 0,01868341

Rentabilidade final do FGTS em 2025 – 6,9%;

Inflação (IPCA) em 2025 – 4,26%;

Ganho real – cerca de 2,6 pontos percentuais acima da inflação.

Quem recebe

Têm direito à distribuição dos lucros todos os trabalhadores que possuíam saldo em qualquer conta do FGTS em 31 de dezembro de 2025, independentemente de a conta estar ativa ou inativa.

A Caixa esclarece que o dinheiro não é depositado na conta-corrente do trabalhador. Os recursos são creditados automaticamente na conta vinculada do FGTS, sem necessidade de pedido.

Quanto cada um recebe

O valor varia conforme o saldo existente na conta no fim de 2025.

Para fazer o cálculo basta multiplicar o saldo de 31 de dezembro de 2025 por 0,01868341.

Exemplos

Saldo de R$ 1.000 → recebe R$ 18,68;

Saldo de R$ 5.000 → recebe R$ 93,42;

Saldo de R$ 10.000 → recebe R$ 186,83;

A cada R$ 100 no FGTS, o trabalhador recebe aproximadamente R$ 1,87.

Como consultar

O crédito aparece no extrato com a descrição: "AC CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/2025"

A consulta pode ser feita pelos seguintes meios:

aplicativo FGTS (Android e iOS);

Internet Banking da Caixa (para correntistas);

agências da Caixa, mediante emissão de extrato.

Para consultar pelo aplicativo:

abra o app FGTS;

faça login com CPF e senha;

selecione a conta desejada;

acesse o extrato;

procure o lançamento "AC CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/2025".

Rentabilidade

Com a distribuição dos lucros, o rendimento total das contas do FGTS em 2025 ficou em 6,9%, resultado da soma de:

3% de rendimento anual previsto em lei;

Taxa Referencial (TR);

distribuição dos lucros.

O percentual ficou acima da inflação oficial do período, medida pelo IPCA, que encerrou 2025 em 4,26%, garantindo ganho real aos cotistas.

Quando sacar

O dinheiro não é depositado na conta bancária do trabalhador.

O valor permanece no FGTS e somente pode ser retirado nas hipóteses previstas em lei, entre elas:

demissão sem justa causa;

saque-aniversário;

aposentadoria;

compra da casa própria;

amortização ou quitação de financiamento habitacional;

doenças graves previstas em lei;

calamidade pública reconhecida;

trabalhador com mais de 70 anos;

falecimento do titular (saque pelos dependentes).

Histórico

Desde 2017, o Conselho Curador do FGTS autoriza a distribuição de parte do lucro obtido pelo fundo aos trabalhadores.

ANO BASE LUCRO DISTRIBUÍDO PERCENTUAL 2016 R$ 7,3 bilhões 50% 2017 R$ 6,2 bilhões 50% 2018 R$ 12,2 bilhões 100% 2019 R$ 7,5 bilhões 66% 2020 R$ 8,1 bilhões 96% 2021 R$ 13,2 bilhões 99% 2022 R$ 12,7 bilhões 99% 2023 R$ 15,2 bilhões 65% 2024 R$ 12,9 bilhões 95% 2025 R$ 13,04 bilhões 89%

O que é

Criado em 1966, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) funciona como uma reserva financeira para proteger o trabalhador em situações como demissão sem justa causa, aposentadoria e doenças graves.

Todos os meses, os empregadores depositam o equivalente a 8% do salário dos empregados com carteira assinada em uma conta vinculada ao FGTS.

Além de proteger o trabalhador, os recursos do fundo financiam programas de habitação, saneamento básico, infraestrutura urbana e operações de crédito, contribuindo para investimentos e geração de empregos no país.