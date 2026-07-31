Priscilla Presley fala sobre a dor que passou com as mortes de Elvis, da filha e do neto

Priscilla Presley, que foi casada com Elvis, abriu o coração ao relembrar as perdas mais marcantes de sua vida. Em um vídeo publicado no Instagram na última quinta-feira, 30, a atriz e empresária refletiu sobre o sofrimento que enfrentou ao longo dos anos com as mortes do cantor, da filha Lisa Marie Presley e do neto Benjamin Keough.

Ela afirmou que as experiências vividas transformaram sua maneira de enxergar a vida. "Sinto que vivi muita coisa. Vi muita coisa na minha vida. Sofri muito. Sempre me importei com as pessoas e continuo me importando. Neste momento da minha vida, sinto que já vi de tudo. E aprendi com isso. Aprendi de verdade. E preciso valorizar tudo isso", refletiu.

Priscilla também destacou a importância das amizades que construiu ao longo da vida. "Meus amigos significam o mundo para mim. Tenho os mesmos amigos há muitos e muitos anos."

Agora, o foco da atriz é "viver a vida e ajudar quem precisar". "É isso que me faz feliz. Mesmo que seja um animal, estou lá para eles. Faço tudo o que posso para salvá-los, encontrar um lar ou, com sorte, ficar com eles", declarou.

Elvis Presley morreu em 1977, aos 42 anos. Na época, ele e Priscilla já estavam separados. Os dois tiveram uma única filha, Lisa Marie Presley, que morreu em 2023, aos 54 anos, em decorrência de uma obstrução intestinal após complicações relacionadas a uma cirurgia bariátrica realizada anos antes. Já Benjamin Keough, filho de Lisa, morreu em 2020, aos 27 anos.