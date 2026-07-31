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Alicia Silverstone confirma sequência de 'As Patricinhas de Beverly Hills'

Alicia Silverstone confirmou que vai reviver Cher Horowitz, personagem que marcou sua carreira em As Patricinhas de Beverly Hills (1995). A atriz compartilhou a notícia divulgada pela Variety nas redes sociais, marcando o perfil do Paramount+ e adicionando emojis de carinha apaixonada e um coração.

O projeto foi oficializado pelo Paramount+, estúdio responsável pelo lançamento do longa de 1995, e será desenvolvido em formato de série, com seis episódios. A produção chegou a ser desenvolvida pelo Peacock no início de 2025, mas acabou não avançando na plataforma. Agora, o projeto tem início das gravações previsto para 2027, em Los Angeles.

Os episódios serão ambientados nos dias atuais, mostrando uma nova etapa da vida de Cher. Bem-sucedida profissionalmente e já acostumada à maternidade, ela enfrentará um desafio inesperado quando a filha chegar ao ensino médio.

A produção passa a ser realizada exclusivamente pela CBS Studios. O roteiro da sequência é assinado por Josh Schwartz, Stephanie Savage e Jordan Weiss, que também atuam como produtores executivos.

Alicia Silverstone ainda integra a equipe de produção, ao lado de Amy Heckerling, roteirista e diretora do filme original, e do produtor Robert Lawrence.

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