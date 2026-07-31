O que relembrar antes de assistir 'Homem-Aranha: Um Novo Dia'

Depois de anos em meio a guerras entre super-heróis, como parte dos Vingadores, em batalhas contra Thanos e eventos que mudaram o universo cinematográfico da Marvel, Peter Parker está de volta em uma realidade completamente diferente em Homem-Aranha: Um Novo Dia.

O novo longa, estrelado por Tom Holland, estreou nos cinemas no último dia 29 de julho e acompanha o amigão da vizinhança tentando reconstruir a própria vida após as consequências de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (2021).

A nova história se passa quatro anos depois dos acontecimentos do filme anterior e mostra Peter vivendo anonimamente em Nova York. Sem que ninguém se lembre de quem ele é, o jovem tenta conciliar a rotina universitária com a missão de proteger a cidade, enquanto enfrenta novos perigos e lida com o peso das escolhas que fez no passado.

A nova história parte diretamente das consequências de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa. Antes de ir ao cinema, vale relembrar os principais acontecimentos que refletem na nova trajetória de Peter Parker:

Identidade revelada

Nas cenas pós-creditos de Homem-Aranha: Longe de Casa (2019), o vilão Mystério revelou ao mundo que o super-herói era Peter Parker e ainda o responsabilizou por crimes que ele próprio havia cometido.

O feitiço do Doutor Estranho

Na tentativa de recuperar o anonimato e devolver a normalidade à própria vida e à de seus amigos, Peter recorreu ao Doutor Estranho e pediu que todos esquecessem sua identidade. Durante o feitiço, porém, ele mudou de ideia diversas vezes para tentar preservar a memória de pessoas próximas, como MJ, Ned e a tia May.

As interrupções fizeram o encantamento sair do controle e abriram uma ruptura no multiverso, trazendo para o mesmo universo versões de vilões e até outros Homens-Aranha, interpretados por Tobey Maguire e Andrew Garfield.

A morte da tia May

Em vez de simplesmente enviar os vilões de volta para seus universos, Peter decidiu tentar salvá-los de seus destinos trágicos. A escolha teve um alto custo: a morte da tia May pelo Duende Verde.

O mundo esqueceu Peter Parker

Mesmo depois de derrotar os vilões, o colapso do multiverso continuou avançando. Para impedir uma catástrofe ainda maior, Peter tomou uma decisão definitiva: pediu que Doutor Estranho lançasse um novo feitiço, desta vez apagando completamente Peter Parker da memória de todas as pessoas, incluindo seus amigos.

Promessa feita para MJ

Antes que o feitiço apagasse sua existência da memória de todos, Peter prometeu a MJ que voltaria para explicar toda a situação. Depois que o feitiço foi concluído, ele escreveu uma carta para a namorada, mas desistiu de entregá-la ao perceber que ela finalmente havia conseguido seguir em frente.

O que assistir antes do novo filme?

O material realmente essencial para entender Homem-Aranha: Um Novo Dia é a chamada Trilogia Casa, com Tom Holland. Ela reúne Homem-Aranha: De Volta ao Lar (2017), Homem-Aranha: Longe de Casa (2019) e Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (2021).

Para quem quiser ir além e explorar outros personagens ligados ao universo de Homem-Aranha: Um Novo Dia, vale ainda assistir aos filmes Justiceiro: Uma Última Morte (2026) e X-Men: O Filme (2000).