Nasce Dom, primeiro filho de Lauana Prado: 'Longa jornada está apenas começando'

Nasceu nesta sexta-feira, 31, Dom, primeiro filho da cantora Lauana Prado. Nos stories do Instagram, a artista compartilhou sua chegada à maternidade Pro Matre, em São Paulo, acompanhada da esposa, Tati Dias, e falou sobre a expectativa para o parto.

"Acho que não [estou preparada], mas vamos lá! Estou com medo, estou ansiosa, mas vai com medo e ansiosa mesmo", disse em um vídeo gravado na entrada da maternidade.

Lauana também mostrou a placa na porta do quarto onde está internada, com o nome do bebê. Horas antes, ela havia publicado no feed uma carta aberta ao filho.

"Depois de uma jornada intensa, arrebatadora e linda sendo sua casa e me colocando completamente a serviço de gerar sua vida, é chegada a hora de te receber aqui, nos meus braços", escreveu.

Na mensagem, a cantora reforçou estar ansiosa para finalmente conhecer o filho e relembrou as transformações vividas durante a gravidez. "Até aqui me doei por inteira pra viver essa jornada."

Ela também falou sobre os desafios enfrentados ao longo da gestação. "Abri mão das minhas vaidades, me desconectei das minhas individualidades, tive medo e, ainda assim, busquei me apegar no desejo profundo de atravessar tudo isso com bravura pra te ter. E sei que essa longa jornada está apenas começando", desabafou.

Por fim, Lauana declarou seu amor ao primogênito e fez promessas para o futuro. "Te prometo que, enquanto existir em mim um único fôlego de vida, vou fazer de tudo para que você se sinta seguro, amado, respeitado e livre para trazer luz pras nossas vidas", afirmou.

Apesar das publicações, a cantora não compartilhou detalhes sobre o nascimento do filho. A informação, entretanto, foi confirmada ao portal Hugo Gloss.

Em entrevistas anteriores, a cantora revelou que recorreu à fertilização in vitro para realizar o sonho da maternidade e que manteve óvulos e embriões congelados como parte do planejamento para ter um filho.