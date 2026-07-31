Filha de Ana Maria Braga fala de repercussão do divórcio e de medida protetiva

Mariana Maffeis, filha da apresentadora Ana Maria Braga, falou pela primeira vez sobre a repercussão do fim de seu casamento com o professor de ioga colombiano Badarik González. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a empresária afirmou que jamais teve a intenção de expor sua vida pessoal ou a família e lamentou que o assunto tenha ganhado grandes proporções nos últimos dias.

Separada há cerca de dois meses, Mariana também comentou, de forma breve, o pedido de medida protetiva contra o ex-marido. Sem entrar em detalhes sobre o processo, ela afirmou que prefere deixar que a situação seja resolvida pela Justiça e reforçou que segue em frente com a própria vida.

No vídeo, Mariana disse que o objetivo de seus pronunciamentos nunca foi atacar ou constranger qualquer pessoa envolvida na separação. Segundo ela, a repercussão acabou fugindo do controle.

"Minha intenção não era maltratar ninguém, ou me expor, ou expor minha família de maneira insatisfatória. Não tenho intenção de expor nada, mas isso acabou virando uma bola de neve", afirmou.

A empresária também aproveitou para refletir sobre sua trajetória pessoal e disse que guarda gratidão por todas as pessoas que fizeram parte de sua vida, incluindo os antigos relacionamentos.

"Sou muito agradecida por qualquer pessoa que passou na minha vida. Seja amizade, que se desfez, ou parente, que está distante. Ex-maridos, agora coleciono, não queria, mas tenho. Sou muito agradecida, aprendi muito com eles", declarou.

Mariana é mãe de quatro filhos, dois deles fruto do relacionamento com Badarik González.

Medida protetiva

Durante o pronunciamento, Mariana evitou explicar as razões que motivaram o pedido de medida protetiva contra o ex-marido. Ela afirmou apenas que o assunto deverá ser tratado no momento adequado e pelas vias legais.

"O que se outorgar lá na frente não cabe a mim comentar. As coisas se ajeitarão, e todos seguiremos nossas caminhadas. Já estamos seguindo", disse.

O pedido de medida protetiva veio à tona recentemente e, desde então, o ex-casal passou a se comunicar apenas por meio de advogados.

Ex-marido contesta acusações

Badarik González confirmou publicamente a existência da medida protetiva e negou qualquer comportamento violento. Segundo ele, as acusações teriam sido motivadas por relatos de terceiros.

Em uma transmissão ao vivo nas redes sociais, o professor de ioga afirmou que nunca agrediu os filhos e lamentou estar afastado das crianças durante o processo.

"Meus filhos têm direito a um pai. Medida protetiva é algo delicado. Por que não me investigam? Não escutaram minha versão. Sempre fui um pai presente. Nunca bati nos meus filhos", declarou.

O colombiano também afirmou que chegou a ser preso recentemente, mas disse ter sido liberado com auxílio do consulado da Colômbia e voltou a negar qualquer irregularidade.

Divórcio segue sem assinatura

Embora estejam separados, Mariana e Badarik continuam oficialmente casados. O colombiano afirmou que decidiu não assinar os documentos do divórcio porque discorda do conteúdo apresentado no processo.

Segundo ele, a recusa não significa que queira impedir o fim da relação, mas que não pretende assinar um documento com o qual não concorda.

Mariana, por sua vez, não comentou a decisão do ex-marido e limitou-se a dizer que acredita que a situação será resolvida naturalmente.

Relacionamento

Mariana Maffeis e Badarik González se casaram em 2020, em uma cerimônia que contou com a presença de Ana Maria Braga. O casal teve dois filhos durante o relacionamento e costumava compartilhar momentos da rotina familiar nas redes sociais.

Nas últimas semanas, a separação passou a ser acompanhada por uma disputa judicial e por manifestações públicas de ambos os lados. Enquanto Mariana afirma que prefere não comentar detalhes do processo, Badarik segue utilizando as redes sociais para apresentar sua versão sobre o caso.