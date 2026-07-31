Homem é morto e filho de 10 anos fica ferido em ataque a tiros em Cotia

Moisés Lopes da Silva Sobrinho, de 55 anos, foi morto a tiros enquanto levava o seu filho para a escola no bairro Vila Santo Antônio do Portão, em Cotia, região metropolitana de São Paulo. O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira, 31. A criança, de 10 anos, também foi baleada e permanece internada, informou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

Segundo a SSP-SP, informações preliminares indicam que dois homens em uma motocicleta Honda Titan preta aguardavam a chegada das vítimas.

O veículo em que as vítimas estavam, um Fiat vermelho, foi atingido por diversos disparos de arma de fogo na Estrada Manoel Lages do Chão. Na imagem, é possível contar ao menos 11 buracos de tiro no vidro do automóvel.

Nas redes sociais, a delegada Mônica Gâmboa, responsável pelo caso, afirmou que se trata de uma possível execução. "O indivíduo foi escrivão ad hoc, há cerca de 15 anos. Moisés foi alvejado. Não sabemos a quantidade de disparos, mas mais de 11 cápsulas foram encontradas", disse ela.

Escrivão ad hoc é uma pessoa nomeada de forma temporária pelo delegado para exercer a função de formalizar um ato específico.

A delegada ainda informou que o filho foi baleado no braço e está passando por cirurgia. Ele não corre risco de morte.

Conforme a SSP-SP, o local foi preservado para a realização da perícia. A ocorrência foi inicialmente atendida pela Guarda Civil Municipal e apresentada à Polícia Civil. Mais informações serão divulgadas após a formalização e conclusão do boletim de ocorrência