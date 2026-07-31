Casal é encontrado morto em condomínio na região do Morumbi

A Polícia Civil de São Paulo investiga a morte de um homem e de uma mulher, de 37 anos, encontrados na quinta-feira, 30, em um condomínio na Vila Suzana, no Morumbi, zona sul da capital paulista.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o homem foi localizado sem vida na área comum do edifício após cair do 14º andar. A mulher foi encontrada morta dentro do apartamento do casal.

O caso foi registrado como morte suspeita no 37º Distrito Policial (Campo Limpo), que conduz diligências para esclarecer as circunstâncias da ocorrência.

A perícia foi acionada pela Polícia Civil. Os agentes recolheram objetos considerados relevantes para a investigação, que serão submetidos à análise. Exames do Instituto Médico-Legal (IML) também devem auxiliar os investigadores na determinação das causas das mortes.