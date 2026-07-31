Na Austrália, João Gomes ganha homenagem de aniversário da esposa

João Gomes completou 24 anos nesta sexta-feira, 31, mas a data foi diferente de todas as que viveu desde o início de seu relacionamento com Ary Mirelle. Pela primeira vez, o casal passou o aniversário separado, já que o artista está na Austrália cumprindo uma série de apresentações da turnê internacional, enquanto a influenciadora permaneceu no Brasil com os filhos, Jorge, de 2 anos, e Joaquim, de 10 meses.

Apesar da distância e da diferença entre os fusos horários dos dois países, Ary encontrou uma maneira de participar da comemoração. Com a ajuda da equipe do cantor, ela preparou uma surpresa no quarto do hotel onde João está hospedado, em Sydney.

Ao chegar ao quarto, João Gomes encontrou uma decoração montada especialmente para a ocasião. Balões azuis, um bolo de chocolate e diversas fotografias da família espalhadas sobre a cama relembravam momentos importantes de sua vida ao lado da esposa e dos filhos.

A iniciativa emocionou o cantor, que compartilhou o momento nas redes sociais e agradeceu o carinho da companheira. Nos comentários da publicação feita por Ary, ele respondeu com mensagens afetuosas: "Te amo, minha princesa" e, em outra interação, escreveu: "Ô meu amor... você é um sonho... obrigado pela surpresa. Tô com saudade de vocês demais".

Declaração emocionada de Ary Mirelle

Além da decoração, Ary também publicou um longo texto em homenagem ao marido no Instagram. A influenciadora revelou que esta foi a primeira vez que não conseguiu ser uma das primeiras pessoas a parabenizá-lo pessoalmente e confessou que sentiu o coração apertado pela distância.

"Desde que te conheci, esse é o primeiro aniversário seu que passamos longe", escreveu. Na sequência, destacou o orgulho pela trajetória profissional do cantor, que vem levando o piseiro para outros países e conquistando fãs ao redor do mundo.

A influenciadora ainda definiu João como "o homem da minha vida" e agradeceu pela parceria na criação dos filhos. Em um dos trechos mais emocionantes da mensagem, afirmou que ele é sua "casa" e elogiou a dedicação do artista como pai, ressaltando o carinho que Jorge e Joaquim têm pelo cantor.

Em tom descontraído, Ary também brincou sobre a viagem e pediu que o marido aproveitasse o dia ao lado da equipe e dos amigos, mas evitasse exagerar na bebida. Ela ainda prometeu organizar uma comemoração especial quando ele retornar ao Brasil.

Turnê internacional e elogio nas redes

Antes mesmo do aniversário, João Gomes já havia chamado atenção nas redes sociais ao publicar um vídeo cantando Palácios e Castelos às margens da Baía de Sydney. Ao fundo apareciam cartões-postais da cidade, como a Ponte da Baía de Sydney e a Ópera de Sydney.

A publicação rapidamente repercutiu entre os fãs e recebeu milhares de curtidas. Nos comentários, Ary não deixou passar a oportunidade de elogiar o marido e escreveu de forma bem-humorada: "Tu tá chique, viu?", arrancando reações dos seguidores.

Agenda segue na Austrália

João Gomes permanece na Austrália para cumprir a agenda de shows. O cantor sobe ao palco neste sábado, 1º, no Hordern Pavilion, em Sydney, e no domingo, 2, se apresenta no Fortitude Music Hall, em Brisbane.

Depois da passagem pelo país, o artista retorna ao Brasil para dar sequência à turnê, com apresentações já marcadas em Fortaleza, Uberlândia, Santos e Campinas ao longo do mês de agosto.

Dias antes da viagem, Ary Mirelle explicou aos seguidores que optou por não acompanhar o marido devido à longa duração do voo e à preocupação em ficar muitas horas sem contato com os filhos. Segundo ela, uma experiência recente durante uma viagem a Portugal, em que permaneceu sem acesso à internet, aumentou sua ansiedade, fazendo com que preferisse permanecer no Brasil enquanto João cumpre os compromissos internacionais.