SP registra 15º caso de sarampo e recomenda vacina até para quem já foi imunizado em 3 cidades

Uma menina de 1 ano, moradora de Guarulhos, na Grande São Paulo, foi confirmada como o 15º caso de sarampo no Estado em 2026, informou a Secretaria Estadual da Saúde nesta sexta-feira, 31.

Segundo a pasta, este é o primeiro caso registrado em Guarulhos desde 2020. A criança não tem histórico de vacinação. Além dela, foram confirmados 12 casos na capital paulista e dois em São Bernardo, totalizando 15 registros até o momento.

Diante do avanço de casos, a pasta recomenda que todas as pessoas de 6 meses a 59 anos em Guarulhos, São Bernardo do Campo e São Paulo sejam vacinadas, independentemente da situação vacinal - ou seja, a orientação vale mesmo para quem já tomou o imunizante.

A Secretária Estadual de Saúde também anunciou a Campanha de Multivacinação para atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. A ação começa na próxima segunda-feira, 3 de agosto, em todo o Estado.

Na terça-feira, 28, o Ministério da Saúde também ampliou a recomendação da vacina contra o sarampo para pessoas de 6 meses a 59 anos em Guarulhos, São Bernardo do Campo e São Paulo.

Segundo a pasta, a estratégia foi adotada após a identificação de casos da doença que indicam "uma cadeia de transmissão relacionada à importação do vírus nessas localidades".

As investigações epidemiológicas seguem em andamento e, até o momento, os casos permanecem classificados como de fonte de infecção desconhecida, informou o Ministério da Saúde.

Quem deve se vacinar

A pasta reforçou que a vacina contra o sarampo é oferecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e faz parte do Calendário Nacional de Vacinação para pessoas de 12 meses a 59 anos.

Em situações de circulação do vírus, o Ministério da Saúde também recomenda a chamada dose zero, uma aplicação adicional em crianças de 6 a 11 meses, grupo mais vulnerável à infecção e ao desenvolvimento de formas graves da doença.

Somente em 2026, o Ministério da Saúde distribuiu mais de 7,2 milhões de doses da vacina tríplice viral a Estados e municípios. Desse total, cerca de 2,9 milhões de doses já foram aplicadas em todo o País.

Em 2025, a cobertura vacinal nacional alcançou 92,9% para a primeira dose (D1) da vacina tríplice viral e 78,3% para a segunda dose (D2), informou o órgão. O Ministério da Saúde reforçou que manter a caderneta de vacinação atualizada é a principal forma de prevenir o sarampo e evitar a reintrodução da doença no País.