Polícia prende quatro suspeitos de ligação com o CV

Rio - Quatro homens apontados pela Polícia Militar como integrantes da facção criminosa Comando Vermelho foram presos nesta sexta-feira (31) , no Complexo do Chapadão, em Anchieta, na Zona Norte. A ação ocorreu durante uma operação de combate ao tráfico de drogas na comunidade.

LEIA MAIS: PM baleado em perseguição na Avenida Brasil segue em estado grave



Os presos foram identificados como Wesley Gonçalves Santos, Patrick dos Santos Queirido, Michel Filipe das Dores Leite e Yago Lucas Costa dos Santos.



Segundo a Polícia Militar, agentes do 41º BPM (Irajá) realizavam uma incursão na comunidade quando localizaram um grupo de homens reunidos em um ponto conhecido pela venda de entorpecentes. Ainda de acordo com a corporação, os suspeitos atiraram contra os policiais. Houve confronto e os quatro homens foram detidos.



Os agentes apreenderam um fuzil calibre 5,56 mm, duas pistolas calibre 9 mm, quatro rádios transmissores e uma grande quantidade de drogas. A Polícia Militar informou que a ação foi desencadeada em resposta



Os quatro presos e todo o material apreendido foram encaminhados à 31ª DP (Ricardo de Albuquerque), onde a ocorrência foi registrada.

Os presos foram identificados como Wesley Gonçalves Santos, Patrick dos Santos Queirido, Michel Filipe das Dores Leite e Yago Lucas Costa dos Santos.Segundo a Polícia Militar, agentes do 41º BPM (Irajá) realizavam uma incursão na comunidade quando localizaram um grupo de homens reunidos em um ponto conhecido pela venda de entorpecentes. Ainda de acordo com a corporação, os suspeitos atiraram contra os policiais. Houve confronto e os quatro homens foram detidos.Os agentes apreenderam um fuzil calibre 5,56 mm, duas pistolas calibre 9 mm, quatro rádios transmissores e uma grande quantidade de drogas. A Polícia Militar informou que a ação foi desencadeada em resposta ao sequestro de um homem identificado apenas como Leonardo, ocorrido na quinta-feira (30) . Conforme a corporação, a vítima foi libertada pelos criminosos, mas acabou baleada logo após ser deixada nas proximidades da UPA de Costa Barros.Os quatro presos e todo o material apreendido foram encaminhados à 31ª DP (Ricardo de Albuquerque), onde a ocorrência foi registrada.

A reportagem O DIA não localizou a defesa dos suspeitos. O espaço segue aberto.

* Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral