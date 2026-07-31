Polícia Militar remove cerca de 10 toneladas de barricadas em SG

Rio - Policiais militares realizaram uma operação para retirar barricadas na comunidade do Lodial, em Boaçu, São Gonçalo, Região Metropolitana, nesta sexta-feira (31). Segundo a corporação, a ação liberou diferentes ruas da localidade ao remover aproximadamente 10 toneladas de entulho.
Durante a operação, as equipes do 1º BPM (São Gonçalo) contaram com o apoio de uma retroescavadeira e um caminhão. Os policiais retiraram barricadas - feitas com pneu, madeira e cimento - das ruas Luís Correia da Silva, Milton Rodrigues, Olival, Expedicionário Oscar Shade, Teresina e Paranavaí.
Mais remoções de barricadas em São Gonçalo
Nesta segunda (27), policiais do 7º BPM também deflagraram uma ação contra barricadas em São Gonçalo. Na comunidade do Cano Furado, os agentes removeram cerca de 24 toneladas de materiais. Além disso, no dia 13 de julho, a PM retirou 20 toneladas de entulhos na Comunidade Jardim Miriambí.