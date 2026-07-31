Mulher morre atropelada durante fuga de criminosos

Rio - Uma mulher morreu após ser atropelada por criminosos que fugiam de policiais militares, na manhã desta sexta-feira (31) , nas proximidades do Complexo do Chapadão, na Zona Norte. A PM realiza uma operação na região. Até o momento, oito homens foram presos.

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De acordo com a corporação, durante patrulhamento, agentes do Batalhão Tático de Motociclistas (BTM) encontraram duas motocicletas, ocupadas por quatro suspeitos, trafegando em alta velocidade. A PM informou que os condutores não obedeceram ordens de parada e tentaram fugir, dando início a uma perseguição.

Na fuga, uma das motos atropelou pedestres em uma via do complexo, provocando a queda do veículo. Os dois ocupantes foram detidos no local. Já os transeuntes feridos receberam socorro de uma equipe do Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate (Gesar).

Jéssica Bruna da Silva, com ferimentos mais graves, foi levada ao Hospital Ronaldo Gazolla, em Acari, também na Zona Norte, mas não resistiu. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que ela já chegou sem vida. Ainda não há informações sobre estados de saúde das outras vítimas.

A segunda motocicleta continuou em fuga até que o condutor foi interceptado e detido. Com ele, os policiais apreenderam uma pistola. O outro ocupante conseguiu fugir.

No decorrer da ocorrência, criminosos atiraram contra as equipes de dentro do Chapadão, o que gerou uma reação e um confronto. Não houve registro de feridos na troca de tiros.

A PM deflagrou a Operação Barricada Zero . A iniciativa, lançada em novembro de 2025, tem como objetivo remover todos os bloqueios feitos por criminosos para dificultar o acesso às comunidades dominadas pelo tráfico.

A ação é coordenada por agentes do 41º BPM (Irajá), que também buscam combater roubos de cargas e de veículos na região, que é controlada pelo Comando Vermelho.

As equipes estão nas ruas para recuperar veículos roubados ou clonados que possam estar sendo utilizados em atividades criminosas. PMs ainda realizam vistorias em áreas apontadas por informações de inteligência como possíveis locais de armazenamento de materiais ilícitos, como drogas e armas, e em esconderijos de integrantes da facção.

Até o momento, a operação já resultou na prisão de oito suspeitos e na apreensão de um fuzil calibre 5,56, três pistolas calibre 9 mm, quatro rádios transmissores e grande quantidade de entorpecentes.

Adolescente baleado

Na comunidade da Quitanda, no Complexo da Pedreira, agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital (DRFC-CAP) fizeram uma ação pontual para localizar integrantes do Terceiro Comando Puro.

Segundo a Polícia Civil, durante as diligências, criminosos atacaram as equipes, o que gerou confrontos. Um adolescente foi baleado, socorrido e encaminhado à uma unidade de saúde da região.

A corporação informou que ele entrou em confronto com os agentes e que estava com um mandado de busca e apreensão em aberto. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

Durante ambas as ações, a Avenida Martin Luther King Jr., que cruza os complexos, chegou a ser interditada, no sentido Del Castilho, na altura da estação de metrô Engenheiro Rubens Paiva.