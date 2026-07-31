Homem é preso por 'delivery' de drogas no Centro do Rio

Rio - Carlos Arthur Pereira Lourenço foi preso por policiais militares na noite desta quinta-feira (30), na Rua do Acre, no Centro do Rio, devido um esquema de 'delivery' de drogas . De acordo com as investigações, ele é apontado como o principal fornecedor de entorpecentes por meio de um serviço de entrega na região central e Zona Sul.

Segundo a corporação, Carlos é morador da comunidade Santo Amaro, no Catete, e vinha sendo monitorado pelos agentes do 5º BPM (Centro) após um levantamento de informações sobre a comercialização de entorpecentes, conhecido como "Disque-Drogas".

Ao sair para fazer as entregas, as equipes o acompanharam até o Centro. Quando ele retirou os entorpecentes da moto, os policiais realizaram a abordagem e efetuaram a prisão. As drogas apreendidas com ele, avaliadas em R$ 1 mil, foram apresentadas na 4ª DP (Centro).

O DIA tenta localizar a defesa de Carlos, mas até o fechamento desta reportagem, não obteve resposta. O espaço segue aberto para eventual manifestação.