Jatinho de empresário brasileiro é interceptado com 189,5 kg de ouro na Bolívia

Quatro maletas com 189,5 quilos de ouro foram apreendidas por autoridades da Bolívia em um jatinho de um empresário brasileiro que sairia do Aeroporto Internacional de Viru Viru, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, com destino a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A carga é avaliada em ao menos R$ 120 milhões.

O dono da aeronave é o empresário brasileiro Valdir José Zorzo, dono do Grupo Dallas - a companhia, que atua no setor alimentício, tem sede no Mato Grosso do Sul.

Em nota conjunta enviada à reportagem, o empresário e o grupo afirmam que a aeronave, de prefixo PS-ZRZ, é "de propriedade particular, destinada a uso próprio, e não opera serviços de fretamento comercial".

Acrescentam ainda que Valdir José Zorzo não estava a bordo e afirmam que ele "não autorizou qualquer prática em desacordo com as leis vigentes". Segundo a nota, o empresário determinou apuração interna do ocorrido (leia mais abaixo).

As maletas foram apreendidas na quarta-feira, 22, pela Força Especial de Luta Contra o Crime (FELCC) antes de serem embarcadas no voo que sairia de Santa Cruz de la Sierra, segundo informações da Aduana Nacional da Bolívia.

O caso repercutiu no país vizinho. "Deve ficar claro que este governo não vai encobrir nenhum caso de corrupção", disse, durante coletiva de imprensa o ministro de Governo da Bolívia, Marco Antonio Oviedo.

Sem registro para transporte, a carga, distribuída em 77 barras, foi interceptada durante a madrugada após inconsistências encontradas por agentes da Navegação Aérea e Aeroportos Bolivianos (Naabol). As barras agora estão sob custódia do Ministério Público boliviano.

Um homem foi preso

Segundo o ministro de Governo, as maletas estavam sob posse de um homem identificado como Adrián Lema Roca, que está preso desde então. Ele teria apresentado documentos inválidos na tentativa de liberar a carga, mas sem sucesso. A defesa dele não foi localizada.

Na nota enviada à reportagem, Zorzo e o Grupo Dallas afirmam que a informação de que a aeronave teria sido apreendida não é verídica. "A aeronave encontra-se em território brasileiro e não está sujeita a qualquer medida de apreensão", afirmam.

"O Sr. Valdir Zorzo tomou conhecimento dos fatos por meio da imprensa e determinou a imediata apuração interna, com preservação integral dos registros e colaboração com as autoridades competentes, no Brasil e no exterior", acrescentam.

A nota aponta ainda que Zorzo e o Grupo Dallas repudiam qualquer prática ilícita e colocam-se à disposição das autoridades para o pleno esclarecimento dos fatos. O caso segue sob investigação pelas autoridades bolivianas.