Grupo armado tentou embarcar pelo menos nove volumes contendo cocaína em avião para a Europa

Agentes da Polícia Federal trocaram tiros com suspeitos de tráfico de drogas na tarde desta sexta-feira, 31, na área externa ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. Segundo a Polícia Federal, o grupo tentava embarcar ao menos nove volumes com cocaína em uma aeronave com destino à Europa.

Os suspeitos entraram na área restrita do aeroporto com quatro veículos para realizar o embarque das drogas, informou a PF. Cinco malas com cocaína que seriam embarcadas foram apreendidas dentro da aeronave e outras quatro caixas foram abandonadas pela quadrilha no momento da fuga dos suspeitos em direção a uma área de mata.

Os agentes da Polícia Federal identificaram a movimentação do grupo e interceptaram a ação perto da cabeceira da pista, por volta das 14h30. Até a última atualização desta reportagem, não havia informações sobre prisões, feridos ou a quantidade de drogas apreendida. "As diligências prosseguem para identificar os envolvidos e esclarecer as circunstâncias do fato", disse a PF.

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que as polícias Militar e Civil foram acionadas para apoiar a PF na ocorrência na tarde desta sexta nas imediações do Aeroporto de Guarulhos. Também disse que o caso está em andamento.