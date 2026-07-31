Fim de semana em São Paulo deve ser com tempo firme e calor à tarde, sem chuva; veja previsão

Após registrar uma ventania que provocou danos, o final de semana em São Paulo deve começar com ventos fracos. O tempo se mantém estável, com leve elevação de temperatura e sem previsão de chuva, informou o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo nesta sexta-feira, 31.

Segundo o órgão, no sábado, 1º de agosto, a previsão é que a capital amanheça com vento fraco vindo do nordeste, muitas nuvens e formação de "névoa úmida". O termômetro deve ficar em torno de 12ºC pela manhã, mas a temperatura sobe ao longo do dia, com sol entre poucas nuvens e máxima de 26°C, diz o CGE. A umidade relativa do ar pode cair para cerca de 35%.

Já no domingo, 2, o sol predomina entre poucas nuvens e não há previsão de chuva. O CGE estima mínima de 13°C na madrugada e máxi

Até a publicação desta matéria, os dados do CGE da Prefeitura de São Paulo mostram que julho acumulou 8,9 mm de chuva, o que corresponde a aproximadamente 21,9% dos 40,7 mm esperados.

Segundo a Meteoblue, o sol aparece entre nuvens na segunda-feira, 3, e a temperatura se mantém. A máxima prevista é de 26°C, enquanto a mínima fica em 14°C. Na terça-feira, 28, o tempo continua estável com máxima de 27°C e mínima de 14°C.