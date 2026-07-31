Lollapalooza Chicago pode ser visto no streaming; saiba como assistir aos shows

Quem não conseguiu viajar aos Estados Unidos ainda pode acompanhar o Lollapalooza Chicago de casa. O festival, que começou na última quinta-feira, 30, segue até domingo, 2, e tem parte de sua programação transmitida ao vivo para o Brasil pelo Disney+.

Os shows são exibidos diariamente a partir das 16h45, no horário de Brasília, e seguem até o encerramento da programação de cada noite. A grade completa, com os horários de cada apresentação, está disponível no site oficial do festival.

Entre os principais nomes da edição de 2026 estão Charli XCX, Tate McRae, Lorde, Olivia Dean, John Summit, Jennie, The Smashing Pumpkins e The xx, além de artistas como Zara Larsson, Turnstile, Wet Leg, Empire of the Sun, Duke Dumont, 5 Seconds of Summer, Major Lazer, Lil Uzi Vert e The Chainsmokers.

Confira a programação completa, no horário de Brasília:

Sexta-feira, 31 de julho

Claire Rosinkranz - 15h40, Palco Allianz

LYNY - 15h45, Palco Perry's

(G)I-DLE - 16h40, Palco T-Mobile

Skye Newman - 17h40, Palco Allianz

Notion - 18h15, Palco Perry's

Zara Larsson - 18h40, Palco T-Mobile

Suki Waterhouse - 19h40, Palco Allianz

Sidepiece - 19h45, Palco Perry's

Yungblud - 20h30, Palco Bud Light

Lil Uzi Vert - 20h40, Palco T-Mobile

Mustard - 21h, Palco Perry's

Not For Radio - 21h40, Palco Allianz

Major Lazer - 22h30, Palco Perry's

The Smashing Pumpkins - 22h30, Palco Bud Light

Charli XCX - 22h40, Palco T-Mobile

Sábado, 1 de agosto:

Cortis - 16h55, Palco T-Mobile

AYYBO - 17h, Palco Perry's

Wolf Alice - 17h, Palco Bud Light

Khamari - 17h45, Palco Allianz

Whethan - 18h15, Palco Perry's

Leon Thomas - 18h30, Palco T-Mobile

Clipse - 19h, Palco Bud Light

The Neighbourhood - 20h30, Palco T-Mobile

Ethel Cain - 21h, Palco Bud Light

Geese - 21h30, Palco Allianz

Disco Lines - 22h30, Palco Perry's

Olivia Dean - 22h30, Palco T-Mobile

Jennie - 22h55, Palco Bud Light

Domingo, 2 de agosto:

Adéla - 17h, Palco T-Mobile

Waylon Wyatt - 17h, Palco Bud Light

Amber Mark - 17h45, Palco Allianz

Dombresky - 18h15, Palco Perry's

Muna - 18h45, Palco T-Mobile

Duke Dumont - 19h45, Palco Perry's

Jade - 19h45, Palco Allianz

Beabadoobee - 20h45, Palco T-Mobile

Turnstile - 21h, Palco Bud Light

aespa - 21h45, Palco Allianz

The Chainsmokers - 22h30, Palco Perry's

Tate McRae - 22h45, Palco T-Mobile

The xx - 22h45, Palco Bud Light

A transmissão está disponível para assinantes do Disney+.