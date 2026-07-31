Lollapalooza Chicago pode ser visto no streaming; saiba como assistir aos shows

Quem não conseguiu viajar aos Estados Unidos ainda pode acompanhar o Lollapalooza Chicago de casa. O festival, que começou na última quinta-feira, 30, segue até domingo, 2, e tem parte de sua programação transmitida ao vivo para o Brasil pelo Disney+.
Os shows são exibidos diariamente a partir das 16h45, no horário de Brasília, e seguem até o encerramento da programação de cada noite. A grade completa, com os horários de cada apresentação, está disponível no site oficial do festival.
Entre os principais nomes da edição de 2026 estão Charli XCX, Tate McRae, Lorde, Olivia Dean, John Summit, Jennie, The Smashing Pumpkins e The xx, além de artistas como Zara Larsson, Turnstile, Wet Leg, Empire of the Sun, Duke Dumont, 5 Seconds of Summer, Major Lazer, Lil Uzi Vert e The Chainsmokers.
Confira a programação completa, no horário de Brasília:
Sexta-feira, 31 de julho
Claire Rosinkranz - 15h40, Palco Allianz
LYNY - 15h45, Palco Perry's
(G)I-DLE - 16h40, Palco T-Mobile
Skye Newman - 17h40, Palco Allianz
Notion - 18h15, Palco Perry's
Zara Larsson - 18h40, Palco T-Mobile
Suki Waterhouse - 19h40, Palco Allianz
Sidepiece - 19h45, Palco Perry's
Yungblud - 20h30, Palco Bud Light
Lil Uzi Vert - 20h40, Palco T-Mobile
Mustard - 21h, Palco Perry's
Not For Radio - 21h40, Palco Allianz
Major Lazer - 22h30, Palco Perry's
The Smashing Pumpkins - 22h30, Palco Bud Light
Charli XCX - 22h40, Palco T-Mobile
Sábado, 1 de agosto:
Cortis - 16h55, Palco T-Mobile
AYYBO - 17h, Palco Perry's
Wolf Alice - 17h, Palco Bud Light
Khamari - 17h45, Palco Allianz
Whethan - 18h15, Palco Perry's
Leon Thomas - 18h30, Palco T-Mobile
Clipse - 19h, Palco Bud Light
The Neighbourhood - 20h30, Palco T-Mobile
Ethel Cain - 21h, Palco Bud Light
Geese - 21h30, Palco Allianz
Disco Lines - 22h30, Palco Perry's
Olivia Dean - 22h30, Palco T-Mobile
Jennie - 22h55, Palco Bud Light
Domingo, 2 de agosto:
Adéla - 17h, Palco T-Mobile
Waylon Wyatt - 17h, Palco Bud Light
Amber Mark - 17h45, Palco Allianz
Dombresky - 18h15, Palco Perry's
Muna - 18h45, Palco T-Mobile
Duke Dumont - 19h45, Palco Perry's
Jade - 19h45, Palco Allianz
Beabadoobee - 20h45, Palco T-Mobile
Turnstile - 21h, Palco Bud Light
aespa - 21h45, Palco Allianz
The Chainsmokers - 22h30, Palco Perry's
Tate McRae - 22h45, Palco T-Mobile
The xx - 22h45, Palco Bud Light
A transmissão está disponível para assinantes do Disney+.