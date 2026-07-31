Polícia prende chefe de quadrilha que usava aplicativo de celular para furtar carros em SP

Um homem de 28 anos foi preso na manhã da quinta-feira, 30, acusado de chefiar uma quadrilha especializada em furtar carros na zona leste da capital paulista. O grupo usava um aplicativo de celular para dar a partida em veículos com o sistema de ignição por botão (start/stop), informou a Polícia Civil.

Segundo a corporação, o suspeito foi preso na Rua Guimarães Passos, na Vila Mariana, zona sul da capital, durante uma investigação conduzida por policiais do 30º Distrito Policial, no Tatuapé.

A Polícia Civil diz que agentes monitoravam um veículo que aparecia com frequência nas proximidades de locais onde ocorreram os furtos de veículos na região do Tatuapé por meio de câmeras de segurança. O homem confessou os crimes e disse que utilizava um aplicativo para ligar os veículos.

Com ele, os policiais apreenderam dois celulares, uma chave de fenda, uma jaqueta e o veículo que ele dirigia. O caso foi registrado como associação criminosa, invasão de dispositivo informático e localização e apreensão de veículo.