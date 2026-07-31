ASSINE JÁ!
Geral

PF troca tiros com suspeitos de invadir área do Aeroporto de Guarulhos com cocaína

Agentes da Polícia Federal trocaram tiros com suspeitos de tráfico de drogas na tarde desta sexta-feira, 31, na área externa ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. Segundo a Polícia Federal, o grupo tentava embarcar ao menos nove volumes com cocaína em uma aeronave com destino à Europa.

Os suspeitos entraram na área restrita do aeroporto com quatro veículos para realizar o embarque das drogas, informou a PF. Os agentes da Polícia Federal identificaram a movimentação do grupo e interceptaram a ação perto da cabeceira da pista, por volta das 14h30. Ninguém ficou ferido.

Foram apreendidas cinco malas com cocaína dentro da aeronave e outras quatro caixas que foram abandonadas pela quadrilha no momento da fuga dos suspeitos em direção a uma área de mata - totalizando aproximadamente 400 kg de cocaína apreendidos.

Até a última atualização desta reportagem, não havia informações sobre prisões. "As diligências prosseguem para identificar os envolvidos e esclarecer as circunstâncias do fato", disse a PF.

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que as polícias Militar e Civil foram acionadas para apoiar a PF na ocorrência na tarde desta sexta nas imediações do Aeroporto de Guarulhos. Também disse que o caso está em andamento.

As mais lidas
    Recomendadas