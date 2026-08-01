'Essa é a primeira vez que ficamos tanto tempo sem luz', diz morador da Baixada

Ao MEIA HORA, o auxiliar administrativo José Rodrigues, de 67 anos, que mora no bairro Jardim José Bonifácio, em São João de Meriti, estava, na manhã de ontem, há mais de 40h sem energia. Ele explicou que ainda não conseguiu avaliar o total dos prejuízos.

"Ainda vamos computar o que foi perdido na geladeira. A Light deu previsão para ontem (quinta-feira) da retomada, mas não voltou. Essa é a primeira vez que ficamos tanto tempo sem luz", relatou.

Na Rua Marechal Marques Porto, na Tijuca, a Light precisou isolar uma área na manhã de ontem, após queda de um fio de alta tensão, que deixou moradores sem energia elétrica. Já na Avenida Renê Laclette, no Recreio dos Bandeirantes, a luz retornou por volta das 21h de quinta (30), depois de quase 30h às escuras.

A demora no restabelecimento da energia provocou revolta em diferentes regiões do Rio. Na quinta-feira (30), moradores interditaram trechos da Avenida Brasil, em Santa Cruz, e da Estrada do Mapuá, em Jacarepaguá, para cobrar uma solução para os apagões.