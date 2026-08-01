O que dizem as concessionárias

A Light informou que muitas árvores atingiram a rede elétrica, causando desligamentos e danos em diversas regiões. Na noite de quinta (30) o número de consumidores sem energia na capital era de 243 mil. No momento mais crítico da queda de luz em meio ao vendaval, aproximadamente 1,1 milhão de clientes foram afetados. Na manhã de ontem, 124 mil imóveis ainda estavam sem energia e os trabalhos foram concentrados nas áreas mais afetadas.

Segundo a Enel, dos 36 mil clientes sem energia na manhã de ontem, 5 mil foram afetados nas primeiras ocorrências relacionadas aos ventos e estavam concentrados em Niterói e Maricá.

"Esses são os casos mais complexos, que exigem a reconstrução de trechos inteiros da rede elétrica danificados pela queda de árvores de grande porte durante o evento climático, com a substituição de postes, transformadores e, por vezes, recondução de quilômetros de cabos", afirmou a concessionária, em nota.