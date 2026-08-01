Patti Smith, a 'sacerdotisa do rock', se encontra com papa Leão XIV

A cantora Patti Smith, ícone do punk, se encontrou com o Papa Leão XIV nesta sexta-feira, 31, em uma audiência privada no Palácio Apostólico. O momento foi registrado e compartilhado pelo Vatican News, empresa que divulga exclusivamente notícias do Vaticano. O veículo frisou que tanto Patti quanto o Papa nasceram em Chicago.

O encontro aconteceu por intermédio do padre Antonio Spadaro, subsecretário do Ministério da Cultura do Vaticano e amigo de Patti Smith. Ele detalhou o encontro em postagens no X.

"Quando aquela porta se abriu, algo aconteceu... Uma centelha se acendeu - uma centelha que trouxe momentos de leveza, mas também uma profunda emoção e a sensação de uma missão compartilhada neste mundo desafiador", escreveu.

O padre lembrou que Patti é chamada de "sacerdotisa do rock". "Foi uma audiência longa, que mais pareceu uma conversa entre duas pessoas que descobriam ser velhas amigas, compartilhando memórias tecidas com palavras e música, sonhos, visões e esperanças - tanto do passado quanto do presente", disse.

Segundo informações da AP, a cantora não é católica, mas tinha profunda admiração por Papa Francisco. Ela também faz referências ao Papa João Paulo I na música Wave, que fala de uma conversa imaginária que teria com o pontífice e começa com um "oi, oi" sussurrado - mesmo "oi, oi" que, conforme a AP, Patti cumprimentou Papa Leão na sexta.

Em maio, no aniversário da eleição de Papa Leão XIV, a cantora esteve na inauguração o Pavilhão da Santa Sé na 61ª Exposição Internacional de Arte da Bienal de Veneza. Na ocasião, ela apresentou uma oração sonorizada com o Soundwalk Collective.